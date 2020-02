UNA BUONA SALUTE INTIMA

La vagina dovrebbe essere una delle parti del corpo con cui ogni donna ha più confidenza. In realtà non è proprio così per moltissime donne. Eppure la vagina è la grande alleata della vita sessuale di ogni donna, vale dunque la pena di conoscerne meglio le caratteristiche, ma soprattutto di sapere quali siano i nemici della sua salute. La vagina è un organo cavo, lungo 7-10 centimetri, più stretto all’ingresso e più largo verso il fondo, è molto elastica poiché deve permettere la penetrazione durante il rapporto sessuale e la discesa del bambino durante il parto.

Durante il travaglio succede che i muscoli del pavimento pelvico e i legamenti che la mantengono nella giusta posizione nel basso addome possano perdere tono rendendola meno resistente e quindi più lassa. Questi cambiamenti interferiscono inoltre sulla corretta posizione degli altri organi determinando spiacevoli perdite urinarie.

Importante in questo caso è allenare il pavimento pelvico con esercizi specifici.

La vagina è colonizzata da una flora batterica “buona” che la difende dagli attacchi di germi, virus e funghi provenienti dall’esterno.

Per mantenerla in equilibrio ed evitare di contrarre fastidiose infezioni, occorre mantenere regolare anche l’intestino con una alimentazione ricca di fibre e povera di cibi raffinati e zuccheri ed evitare un’igiene esagerata delle parti intime.

Bisogna prestare anche attenzione a infezioni più subdole che non provocano perdite sospette, ma che sono ugualmente a rischio per il benessere della vagina, soprattutto quelle provocate dai papillomi virus (o Hpv), che si trasmette attraverso i rapporti sessuali non protetti. Oggi è possibile proteggersi dal papilloma virus (responsabile di circa il 99% dei tumori del collo dell’utero) grazie al vaccino che, in Italia, è obbligatorio per tutte le ragazze in età prepuberale.

DR.SSA GIUSI PORCARO

Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

USL UMBRIA 2 – Consultorio Familiare di Orvieto

STUDIO ANTEO Srl – Via Radice 19 – Terni (0744- 300789)

COMEDICA – Via Gabelletta, 147 – Terni (0744 241 390)

www.latuaginecologa.it