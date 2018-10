PAP TEST O HPV TEST? Facciamo un pò di chiarezza!

Il PAP TEST è l’indagine che ha radicalmente riscritto la lotta al tumore del collo dell’utero, il maggior successo in tema di prevenzione oncologica. Inventato dal dottor George Nicholas Papanicolaou, dagli anni ’40 in poi si è diffuso in tutto il mondo salvando centinaia di migliaia di donne. il PAP TEST è un esame citologico, perché studia le caratteristiche delle cellule prelevate dal collo uterino, cioè la presenza di eventuali alterazioni cellulari che precedono l’insorgenza di un tumore o lesioni tumorali già presenti.

Anche in caso di assenza di rapporti sessuali si ritiene che una donna, a partire dai 18-20 anni, debba effettuare questo tipo di esame almeno ogni 3 anni.

Le indicazioni più recenti della comunità scientifica suggeriscono di introdurre dopo i 30 anni anche l’HPV TEST. Il test HPV, come il PAP TEST, consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell’utero che vengono analizzate per verificare la presenza di PAPILLOMAVIRUS, il quale può causare infezioni responsabili dell’insorgere del tumore al collo dell’utero.

Il test HPV è più efficace del PAP TEST nel predire la possibilità di sviluppo di lesioni, ma, allo stesso tempo, meno specifico, cioè identifica anche infezioni che potrebbero regredire spontaneamente. Ecco perché l’esame andrebbe riservato alle donne di età superiore ai 30 anni: prima di questa età le infezioni da HPV sono molto frequenti, ma regrediscono spontaneamente in un’alta percentuale di casi e non evolvono quasi mai in tumore.

Le uniche raccomandazioni per eseguire entrambi i test sono di non eseguire l’esame durante il flusso mestruale e nei due giorni precedenti; astenersi dai rapporti sessuali per almeno due giorni; evitare l’uso di deodoranti intimi, prodotti spermicidi, lavande, creme, gel, ovuli o schiume vaginali di qualunque tipo.

I due test quindi non si sostituiscono l’uno all’altro, ma, effettuati entrambi, su consiglio del proprio ginecologo di fiducia, possono essere un fondamentale strumento di prevenzione.

Dottoressa GIUSI PORCARO

Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

www.latuaginecologa.it