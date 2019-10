Salute del pavimento pelvico e benessere femminile

Dopo il mio articolo Fibromatosi Uterina: nuove strategie terapeutiche parliamo del pavimento pelvico.

Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli e di legamenti che chiudono la parte inferiore della cavità addominale. La sua funzione è quella di mantenere gli organi pelvici (vescica, uretra, utero, vagina e retto) nella posizione corretta; è da essa infatti che dipende il loro normale funzionamento. Questi muscoli sono molto importanti per la qualità della vita, dal momento che il loro indebolimento ha ripercussioni sul benessere fisico e psichico delle donne.

Il pavimento pelvico è una specie di “ponte” tra osso sacro e pube, costituito da muscoli e sostenuto dai legamenti e dal tessuto connettivo. Quando questi sostegni si indeboliscono possono esserci conseguenze rispetto agli organi pelvici sospesi sul “ponte” quali: incontinenza urinaria, prolassi, disfunzioni sessuali o dolore lombare.

I disturbi del pavimento pelvico colpiscono solo le donne e diventano più frequenti con l’avanzare dell’età. Il sintomo più frequente è una sensazione di pesantezza o pressione nella zona vaginale, come se utero, vescica o retto fuoriuscissero dal corpo. Le donne possono inoltre avvertire pressione o un senso di pienezza nella pelvi oppure avere problemi durante la minzione o l’evacuazione.

Le malattie del pavimento pelvico sono di solito la conseguenza di un insieme di più fattori quali, tra i più comuni, il parto, specie se naturale, l’obesità, una lesione (ad esempio durante l’isterectomia o durante un’altra procedura chirurgica), invecchiamento e compiere spesso sforzi che aumentano la pressione nell’addome (ad esempio sollevare oggetti pesanti).

La visita ginecologica è importante per diagnosticare tali problematiche e si svolge mentre la donna è sotto sforzo in modo da rendere più evidenti le anomalie.

Importanti per il contenimento dei sintomi sono gli esercizi dei muscoli pelvici, ma a volte è necessario intervenire chirurgicamente.

DR.SSA GIUSI PORCARO

Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

USL UMBRIA 2 – Consultorio Familiare di Orvieto

LaTuaGinecologa