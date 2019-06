Fibromatosi Uterina: nuove strategie terapeutiche

I fibromi dell’utero sono formazioni tumorali benigne molto frequenti soprattutto dopo i 30 anni.

Sono neoformazioni costituite da tessuto muscolare e fibroso e sono caratterizzati da dimensioni variabili, da pochi centimetri fino alla grandezza dell’utero. L’evoluzione di questa lesione verso una condizione maligna è un evento piuttosto raro che si verifica all’incirca nello 0,2% dei casi.

Il fibroma uterino molto spesso non presenta sintomi iniziali e viene scoperto casualmente durante una normale visita ginecologica, tuttavia, potrebbe manifestarsi in maniera differente a seconda della localizzazione: mestruazioni molto abbondanti, anemia, sanguinamento nel periodo intermestruale, pressione pelvica, dolore o fastidio durante i rapporti sessuali.

A seconda dello strato uterino interessato e della direzione in cui si sviluppano, i fibromi si possono distinguere in fibromi sottosierosi, sessili o peduncolati (circa il 70% dei fibromi), fibromi intramurali o interstiziali, (circa il 20% dei fibromi) e fibromi sottomucosi (circa il 10% dei fibromi).

Molto spesso non viene eseguita alcuna terapia e la paziente viene solo monitorizzata ecograficamente.

Il trattamento della fibromatosi uterina può prevedere l’uso di farmaci (progesterone, analoghi del GnRH), l’embolizzazione dell’arteria uterina, il trattamento mediante tecnica HIFU o l’intervento chirurgico.

Un aiuto terapeutico importante può venire anche dalle terapie naturali con integratori. A tal proposito vorrei soffermare l’attenzione sul nuovo integratore a disposizione per il trattamento della fibromatosi uterina: DELPHYS® (Vitamina D, Epigallocatechina Gallato, Vitamina B6). Studi scientifici recenti hanno dimostrato come alcune sostanze naturali come le epigallocatechine gallato contenute nel tè verde e la vitamina D possono aiutare a mantenere una struttura uterina fisiologica e a controllare la crescita dei fibromi.

L’epigallocatechina gallato è una importante componente polifenolica del tè verde. I polifenoli del tè verde possiedono delle proprietà biochimiche antimutageniche e antiproliferative e sono quindi dei potenti antiossidanti, in grado di neutralizzare i radicali liberi, impedendo così il danneggiamento cellulare. Gli studi circa la somministrazione orale di EGCG in donne con fibroma uterino sintomatico ha fornito dati molto interessanti: donne che ricevevano 360 mg di EGCG per 4 mesi hanno avuto una riduzione significativa del fibroma e un miglioramento della sintomatologia rispetto al controllo.

In un recente studio del 2019 è stato dimostrato che la Vitamina D è in grado di controllare la proliferazione delle cellule di leiomioma umane attraverso l’arresto del ciclo cellulare. La vitamina D, inoltre, riduce l’infiammazione e la fibrosi mediata dal recettore VDR.

Emerge, quindi, da questi studi clinici, come alcune sostanze naturali, quali l’epigallocatechina gallato e la vitamina D, insieme ad un corretto stile di vita, possano essere un valido aiuto nel mantenimento della fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile.

