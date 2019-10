Le sopracciglia sono molto importanti per l’architettura del viso, la loro assenza o carenza può determinare uno squilibrio estetico del volto. Senza di esse la fronte sembra troppo ampia e l’occhio appare infossato. Rappresentano la cornice degli occhi e donano espressività e bellezza. Sono poi fondamentali nella comunicazione delle emozioni e per identificare la tua personalità e il tuo stile.

Con il disegno dell’arcata sopraccigliare è possibile recuperare uno sguardo naturale ottenendo così un aspetto più disteso e rilassato. È possibile ricreare sia le ciglia che le sopracciglia sia in modo permanente che temporaneo. In modo permanente attraverso la dermopigmentazione, in modo temporaneo con l’ombretto ad acqua, la matita e gli stencil.

Nell’ambito paramedicale la dermopigmentazione delle sopracciglia va effettuata prima dell’inizio delle cure, quindi prima che il sistema immunitario sia compromesso dai farmaci in circolo; in certi casi si può intervenire fra la prima e la seconda chemioterapia, ma deve essere l’oncologo a dare il consenso alla paziente in base allo stato del suo sistema immunitario.

La dermopigmentazione è una tecnica utilizzata a scopo estetico. È affine al tatuaggio artistico, ma differente nelle modalità, negli strumenti utilizzati e nella composizione dei pigmenti colorati, studiati appositamente per questa finalità. Essa prevede l’introduzione nello strato di confine tra epidermide e derma di pigmenti bioassorbibili e non permanenti come nel tatuaggio artistico del corpo. Questi pigmenti sbiadiscono se non ritoccati di tanto in tanto. È importante che il paziente si rivolga a personale competente, senza dimenticare di informare l’operatore della propria condizione e delle cure che si stanno seguendo affinché si possa individuare la soluzione più idonea e sicura.

Ciglia e sopracciglia risentono degli effetti della radioterapia e dei vari farmaci chemioterapici in circolo. La loro perdita, spesso accompagnata da quella di altra peluria, dalla ascelle ai peli pubici, è un evento abbastanza comune e poco gradito: si tratta di un effetto collaterale temporaneo che però può persistere fino a due mesi dalla fine delle terapie.

