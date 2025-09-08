Versu lu “TRAMONTU”

Ve séte ‘ccorti ch’ho cambiàtu la foto mia su la Paggina?… Ma che mm’è ssuccessu?… V’assicuro che sso’ io… anche se mm’è scursu lu tembu de bbottu. So’ ddiciassett’anni che cce scrìo co’ la stessa foto … mesà facéo mèjo a ccambiàlla ‘gni anno ccucì ce se facéa meno casu…

La vecchia foto e lu tembu che ppassàa

E ppo’ me n’ero ‘ccortu de come me ‘nvecchiào… perché oltre a gguardamme su lu specchiu, lu tembu che ppassàa lu sintìo da ll’ossa… era ‘na vòrda ch’ero ‘n sardazzìpperu! Ve vòjo arconta’ che dda quarche annu quanno svòrdo l’occhji a ddestra o in ardu ce vedo doppiu e c’ho ‘n bo’ de cunfusione…

La capocciata e la carriòla

… sarà pe’ la vecchiaja?… boo!?… però lu ‘culista m’ha dittu che ttuttu è duùtu da ‘na capocciata ch’éo datu quattr’anni fa… “ ‘n vicinu de casa stéa a‘ccatasta’ la legna pe’ lu camminu trasportànnola co’ ‘na carriòla drento a ‘nu sgabbuzzìnu…

L’entrata bbassa e lu volo finale

… e siccome pe’ ‘ntracce c’era ‘n riarzu c’èa missu ‘na tàola. Tantu bbene t’ho vistu llà dde fòri ‘lla carriòla ‘ncustudita carica de legna… ho penzatu de ‘jutallu… ccucì l’ho pijata e cco’ la rincorza so’ ssalitu su ‘lla tàola…

La stufa, lu volo e l’ironia

… ma no’ mme so’ ccortu che ddovéo ‘bbassa’ pure la capòccia perché l’entrata era troppu bbassa… so’ ‘rmastu stesu mezzu sturditu a trippa ‘ll’aria e… ‘n gombènzu ‘lla carriola è ‘rriàta a ddistinazzione da sola”…

L’umorismo de la moje

… mi moje, quanno l’ha saputu, m’ha dittu che no’ mme doéo prioccupa’ perché lu rincujunimentu ce l’éo anche prima de ‘lla capocciàta… io ‘nvece mo’ me stò priòccupanno…

Quanno litigamo e me se sdoppia

… perché de sòlitu… quanno io e mi’ moje stémo a llitiga’ e essa me se cumbina su la destra… non zo’ come arparàmme perché me se sdoppia!

PER ASCOLTARE L’ARTICOLO IN TERNANO LETTO DALL’AUTORE CLICCA SUL LINK: https://youtu.be/AN6g-v9mA1Y

Paolo Casali