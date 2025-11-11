Axel Trolese inaugura a Terni un viaggio musicale tra emozione e virtuosismo

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17:30, l’Auditorium Gazzoli di Terni ospita il concerto “Verso la Luce”, recital del pianista Axel Trolese, protagonista della stagione concertistica Imaginaria organizzata dall’Associazione Il Pianoforte.

Considerato uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, Trolese si è distinto a livello internazionale per la maturità interpretativa, il suono raffinato e l’equilibrio tra tecnica e intensità emotiva. La critica lo descrive come un artista capace di dare voce all’anima del pianoforte, fondendo rigore classico e sensibilità contemporanea.

Un programma tra romanticismo e modernità

Il recital “Verso la Luce” propone un percorso musicale che attraversa tre grandi autori del pianismo europeo:

la Sonata di Castelnuovo-Tedesco , opera romantica e intensa, dedicata al grande Walter Gieseking ;

, opera romantica e intensa, dedicata al grande ; le pagine virtuosistiche e visionarie di Franz Liszt , simbolo del Romanticismo più passionale;

, simbolo del Romanticismo più passionale; e le sonorità impressioniste di Maurice Ravel, dove luce e colore si trasformano in pura poesia sonora.

Un programma che invita lo spettatore a un viaggio emotivo verso la consapevolezza e la rinascita, tra ombre e chiarori musicali.

Un evento della stagione “Imaginaria”

L’appuntamento rientra nella 29ª stagione concertistica “Imaginaria”, promossa dall’Associazione Il Pianoforte, che da anni porta a Terni interpreti di altissimo livello nel segno della musica colta e dell’emozione dal vivo.

L’Auditorium Gazzoli, con la sua acustica impeccabile e l’atmosfera raccolta, accoglierà un pubblico di appassionati e curiosi per un pomeriggio di grande musica, capace di illuminare mente e cuore.

🎹 Axel Trolese – pianoforte

🎶 Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco, F. Liszt, M. Ravel

📍 Auditorium Gazzoli – Terni

🗓️ Domenica 16 novembre 2025 – ore 17:30

🎟️ Biglietti: Intero €10 | Ridotto €8 | Under 18 €5

🌐 Info: www.assarabafenice.it

Vuoi scoprire gli altri eventi in programma a ottobre nel territorio ternano?

Clicca sul link: [EVENTI NOVEMBRE]