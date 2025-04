Oltre 100.000 tulipani per un’esperienza floreale unica

Dal 27 marzo al 1° maggio 2025, a Madonna di Baiano (PG), riapre il Tulipark Spoleto, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, all’insegna della bellezza della natura e del divertimento per tutta la famiglia.

Il parco accoglierà i visitatori con una straordinaria esposizione di oltre 100.000 tulipani, offrendo un vero e proprio spettacolo di colori e profumi in un contesto paesaggistico incantevole.

Ma non solo: all’interno del parco saranno proposti anche laboratori LEGO per bambini e, dal 25 al 29 aprile, le installazioni di dinosauri giganti, per un viaggio nel tempo tra natura e preistoria.

Un’esperienza da vivere all’aria aperta, pensata per coinvolgere tutte le età con attività didattiche, intrattenimento e scenari fotografici indimenticabili.

📅 Quando: Dal 27 marzo al 1° maggio 2025

🕘 Orario: 9.00 – 18.00

📍 Dove: Via Lenin, 39 – Madonna di Baiano (PG)

📞 Info: 334 2929229

📧 spolet@tulipark.it

Un’occasione unica per immergersi nei colori della primavera tra fiori, fantasia e natura.

Visita la loro pagina facebook | Visita la loro pagina instagram