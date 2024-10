I 5 USI MENO CONOSCIUTI PER ARMONIZZARE IL VISO

Dalla soluzione a problematiche funzionali come il bruxismo sino a piccoli ma visibili effetti lifting, la tossina botulinica è uno strumento molto più versatile di ciò che si potrebbe immaginare: ecco i trattamenti da conoscere e, perché no, testare.

Conosciuta principalmente per la sua capacità di attenuare le rughe ed i segni del tempo, il BOTULINO ha intrapreso negli ultimi anni un percorso evolutivo che lo ha portato ad essere il protagonista di una vera e propria rivoluzione nel campo della MEDICINA ESTETICA.

Se in passato l’obiettivo principale era limitato al ringiovanimento del volto grazie alla minimizzazione delle rughe, oggi viene usato in maniera sempre più mirata e sofisticata, al fine di correggere piccoli inestetismi, migliorare proporzioni facciali e armonizzare l’aspetto complessivo del viso.

Si tratta di interventi ambulatoriali delicati che, eseguiti da Medici esperti, mirano a valorizzare l’unicità di ognuno di noi senza comprometterne l’espressività o sconvolgerne i lineamenti.

Questa nuova frontiera risponde a una crescente domanda di naturalezza nel miglioramento di alcuni piccoli ma importanti dettagli del volto, rispettando le caratteristiche personali.

Ecco gli usi più interessanti del botulino.

DAO: sollevare il sorriso e cancellare l’effetto triste

Col botulino si può rilassare un muscolo della bocca (DAO) conferendo un’espressione meno affaticata e triste sollevando gli angoli della bocca.

TRATTAMENTO DEL MASSETERE PER BRUXISMO E FORMA DEL VISO.

Molte persone soffrono di bruxismo che può causare dolori alla mascella ed ipertrofia del massetere che determina un aspetto del viso più squadrato, alterando l’equilibrio tra parte alta e bassa del volto.

Iniettando il Botulino nel muscolo massetere questo si rilassa, riduce il bruxismo e il volume del terzo inferiore del viso. Il risultato è un aspetto più armonioso e triangolare, senza compromettere la funzionalità del muscolo e dando sollievo al paziente. Per ottenere un aspetto ancora più armonioso, se necessario, si può ultimare il lavoro iniettando acido ialuronico sugli zigomi per migliorarne il volume

GUMMY SMILE: una soluzione per il sorriso gengivale.

Il cosiddetto “gummy smil” è una condizione che può causare imbarazzo ed un vero e proprio freno ad un sorriso spontaneo per l’eccessiva esposizione delle gengive dovuta all’ipertrofia della mascella e all’iperattività dei muscoli che sollevano il labbro superiore. Il botulino è un ottimo alleato per contrastarlo perché fa si che quando si sorride non si alzi più il labbro superiore, lasciando scoperta la gengiva, e rilassando il muscolo restituisce un sorriso armonioso e maggior sicurezza alla paziente.

BROW LIFT: apertura dello sguardo.

Gli occhi sono il punto focale del volto ed il loro aspetto influenzano la percezione dell’età e del proprio stato d’animo.

La tecnica BROW LIFT effettuata col Botulino è un trattamento che agisce sulla coda del sopracciglio, rilassando il muscolo orbicolare dell’occhio e aprendo lo sguardo donando un aspetto più fresco e luminoso, senza dare un effetto troppo tirato come avviene col Foxy Eyes.

RIMODELLAMENTO DELLA PUNTA DEL NASO E DELLE NARICI

Il Botulino può essere un alleato sorprendente per migliorare l’aspetto statico dinamico del naso.

Quando si inietta nel muscolo depressore del naso, è in grado di sollevare leggermente la punta del naso, migliorando il profilo e la vista frontale, soprattutto nei soggetti che sorridendo osservano un abbassamento della punta.

Allo stesso modo, il trattamento del muscolo dilatatore delle narici permette di ridurre la loro larghezza.

Spesso questo trattamento è abbinato al rinofiller per perfezionare il profilo del proprio naso.

In conclusione, per ognuno di questi trattamenti bisogna rivolgersi esclusivamente a personale MEDICO QUALIFICATO CHE OPERI IN UN AMBULATORIO.

La tossina botulinica usata in modo mirato e combinato con l’acido ialuronico offre risultati incredibili per valorizzare la bellezza naturale del proprio volto.

