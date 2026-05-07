TEVERE-NERA L’ACQUA COLTIVA LA PACE

La Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2026

“L’acqua coltiva la pace”: uno slogan più che attuale, per celebrare la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2026 (16-24 maggio), iniziativa fortemente voluta da ANBI e che vede in prima linea anche il Consorzio di bonifica Tevere-Nera.

Diverse le iniziative organizzate a Terni, fra cui spicca il convegno “L’acqua coltiva la pace” che si terrà lunedì 18 maggio dalle ore 15.30 presso l’Hotel Michelangelo, alla presenza delle massime istituzioni del territorio.

Il progetto “Sorella Acqua”

Il primo evento del Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la “Settimana nazionale della bonifica 2026” è in programma sabato 16 maggio e sarà interamente dedicato al progetto “Sorella Acqua”, con l’inaugurazione della mostra e la premiazione dei lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto.

Venerdì 22 maggio si terrà invece la premiazione di una classe del Liceo Scientifico Donatelli che, nell’ambito di “Sorella Acqua”, ha realizzato un elaborato.

Il progetto vedrà anche uscite didattiche tutti i giorni, nel corso della Settimana della bonifica, con il coinvolgimento dei bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

La tradizionale “gommonata” sul Nera

A conclusione della manifestazione, sabato 23 maggio si terrà l’ormai tradizionale “gommonata” lungo il tratto urbano del Fiume Nera.

La pista ciclopedonale Staino-Cascata delle Marmore

Un periodo intenso e particolarmente significativo per il Consorzio Tevere-Nera, che nei giorni scorsi ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale Staino-Cascata delle Marmore, a Terni, all’impresa Tecnostrade.

Il progetto, condotto insieme alla Regione Umbria e al Comune di Terni, prevede un collegamento adiacente il corso del fiume Nera, immerso nella natura e di particolare valore turistico, e si divide in due lotti.

Sicurezza del territorio e sistema irriguo

Gli impegni dell’ente consortile sono costanti, da tempo, anche sul fronte delle manutenzioni: per garantire la sicurezza del territorio a 360 gradi, una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo della risorsa acqua e un sistema irriguo – anche in vista dell’avvio della stagione 2026 – all’altezza delle esigenze delle imprese agricole.

https://www.teverenera.it