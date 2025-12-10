Cultura e identità al centro della rassegna

La Cascata delle Marmore è tornata al centro del racconto culturale italiano grazie all’ottava edizione del Terni Falls Festival, la manifestazione ideata dall’associazione “Porto di Narni, approdo d’Europa” che dal 15 novembre ha portato a Terni incontri, approfondimenti e spettacoli dedicati ai grandi viaggiatori del passato.

Due simboli, un’unica narrazione: Marmore e San Valentino

Se nelle edizioni precedenti il festival aveva omaggiato figure del Grand Tour come i coniugi Shelley, Turner, Mozart, Canova o Galileo Galilei, quest’anno il dialogo storico si è ampliato: accanto alla Cascata è entrato in scena anche San Valentino, patrono dell’amore e riferimento spirituale europeo.

I protagonisti dell’edizione 2025

L’Arciduca Leopoldo V d’Austria

Il primo protagonista scelto è stato l’Arciduca Leopoldo V d’Austria, che nel 1625 visitò Terni in un viaggio di cui nel 2025 ricorre il quattrocentesimo anniversario. Profondamente devoto a San Valentino, l’Arciduca si recò nella basilica dedicata al santo e decise di finanziare un nuovo altare in marmo, donando alla città anche una reliquia prelevata dal cranio del martire.

Stendhal e la “più bella cascata del mondo”

Il secondo protagonista è stato il grande scrittore francese Stendhal, che durante un viaggio del 1825 visitò la Cascata delle Marmore e la definì “la più bella del mondo”. Accanto a lui è stato ricordato anche il poeta Alphonse de Lamartine, che a Marmore visse un incontro suggestivo con una giovane scrittrice francese.

Eventi tra storia, letteratura e spettacolo

Il festival è iniziato in Bct con l’incontro La bellezza è una promessa di felicità, con gli interventi di Annalisa Bottacin, Christian Armadori e Maria Laura Moroni. Come ogni anno, una parte del programma è stata dedicata alle scuole, con il convegno del 22 novembre La bellezza salverà il mondo al Gandhi di Narni Scalo.

Il 23 novembre, nella basilica di San Valentino, è andato in scena lo spettacolo teatrale Leopoldo V d’Austria: pene d’amor perdute tra Vienna e Terni, interpretato da Stefano de Majo con l’accompagnamento musicale di Aoi Nakamura, alla presenza dello studioso Andrea Gottsmann.

Arte, letteratura e memoria europea

Durante la rassegna è stata presentata l’acquaforte 2025 del maestro Massimo Zavoli, dedicata ai 400 anni dalla visita dell’Arciduca. Il programma proseguirà con nuovi appuntamenti, tra cui il salotto letterario del 12 dicembre in Bct con la scrittrice Alessandra D’Egidio e una performance pittorica di Igor Borozan ispirata alla “Sindrome di Stendhal”.

Un ponte tra Europa e territorio

Patrocinato dalla Provincia di Terni e dai Comuni di Terni e Narni, con il supporto della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, il Terni Falls Festival continua a costruire un ponte tra memoria, paesaggio e identità, restituendo alla Cascata delle Marmore e a San Valentino il loro ruolo di icone culturali europee.

Elena Cecconelli