IL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA TRACCIA IL BILANCIO

Con la scadenza del 30 settembre per il Consorzio di Bonifica Tevere Nera è terminata la stagione irrigua 2024. Da maggio ad oggi, in cinque mesi, sono stati centrati tutti gli obiettivi fissati alla vigilia.

Rispetto ai programmi, l’ufficio tecnico dell’Ente ha esteso gli impianti di distribuzione irrigua in una ulteriore parte del comprensorio del Fiume Tevere.

Una manovra che ha permesso di far arrivare l’acqua anche a quegli agricoltori che fino ad ora ne erano sprovvisti.

Sul comprensorio del fiume Nera invece, sono stati ultimati i lavori di ammodernamento della rete di distribuzione per circa 350 ettari.

Si tratta di un ingente lavoro che il Consorzio sta svolgendo ormai da tempo, per permettere la sostituzione delle vecchie tubazioni con nuove, moderne e realizzate con materiali molto più resistenti e innovativi.

Gli operai e tecnici dell’Ente hanno messo mano anche alla rete di distribuzione irrigua del secondo invaso di Valleantica (ricordiamo che le vasche nel Comune di San Gemini sono in totale tre: due in località Valleantica, di cui una inaugurata nel luglio scorso e una in località Quadrelletto).

Gli utenti hanno potuto poi, per la prima volta, fare i conti con i nuovi sistemi di attingimento dell’acqua grazie ai moderni distributori, ormai del tutto automatici.

Tramite una semplice applicazione per smartphone, gli agricoltori hanno avuto la possibilità di gestire gli idranti e decidere così quando aprirli e quando chiuderli.

Si tratta di installazioni di ultimissima generazione, collegate direttamente all’invaso di Quadrelletto e realizzate nel 2023, in grado di collegare l’acqua della vasca direttamente agli impianti irrigui della zona.

Entro l’anno, lo stesso sistema automatico sarà attivato anche per i due invasi di Valleantica.

Il Consorzio ci tiene poi a precisare che, nonostante la stagione estiva particolarmente priva di piogge, l’irrigazione non è mai stata sospesa. E’ stato così possibile irrigare e prelevare acqua anche nel giorno di Ferragosto.

Qualche problema si è registrato solo negli ultimi giorni del mese di agosto, con una seppur breve, interruzione della distribuzione idrica proveniente dagli invasi collinari per circa 700 ettari.

I forti temporali di quei giorni, hanno infatti causato delle sovratensioni e danneggiato un macchinario indispensabile, presente all’interno della cabina di sollevamento “Le Sore”, in località Maratta.

L’Ente, subito intervenuto, è riuscito a ripristinare tempestivamente il tutto, evitando il più possibile disagi ad agricoltori e colture.

E’ stata una stagione irrigua 2024 positiva anche per quanto riguarda l’irrigazione a scorrimento, ovvero quella che interessa da vicino numerosi utenti che hanno in disponibilità orti urbani a Terni.

Anche su questo fronte nessun disservizio, ma sempre mezzi per autospurgo in dotazione al Consorzio disponibili per intervenire e liberare le canalizzazioni interessate dalle ostruzioni.

