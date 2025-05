Eventi e novità a maggio 2025

Una settimana dedicata all’acqua e alla consapevolezza ambientale

Come ogni anno, nel mese di maggio, i Consorzi di bonifica celebrano la Settimana Nazionale della Bonifica. Il Consorzio Tevere Nera partecipa attivamente all’iniziativa. L’edizione 2025 ha per titolo “L’acqua ci nutre e dà la vita”, un messaggio che richiama il valore dell’acqua come risorsa insostituibile per l’ambiente, l’economia e la salute.

La Settimana Nazionale della Bonifica Consorzio Tevere Nera rappresenta anche un’occasione per avvicinare la popolazione ai temi della tutela del territorio e della sostenibilità.

Le iniziative in programma

Il Consorzio Tevere Nera ha previsto tre appuntamenti principali nel mese di maggio:

17 maggio : “ Gommonata sul fiume Nera ”, aperta a tutti i cittadini. Il tratto interessato sarà quello tra Pineta Centurini e Ponte Allende . La partecipazione è libera previa iscrizione tramite modulo online pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio.

: “ ”, aperta a tutti i cittadini. Il tratto interessato sarà quello tra e . La partecipazione è libera previa iscrizione tramite modulo online pubblicato sul sito ufficiale del Consorzio. 24 maggio : cerimonia di premiazione dei lavori realizzati dalle scuole nell’ambito del progetto educativo “ Sorella Acqua ”, giunto alla tredicesima edizione .

: cerimonia di premiazione dei lavori realizzati dalle scuole nell’ambito del progetto educativo “ ”, giunto alla . 26 maggio: convegno sul tema “Acqua è economia, solidarietà, bellezza dei territori, bene comune”, un’occasione per approfondire la centralità della risorsa idrica come bene collettivo.

Una nuova sede per il Consorzio Tevere Nera

Dal 2 maggio 2025, il Consorzio Tevere Nera si trasferirà nella nuova sede di Viale Donato Bramante 1. Un cambiamento importante, che segna una nuova fase per l’ente e migliorerà i servizi offerti ai cittadini.

Perché questa settimana è importante

La Settimana Nazionale della Bonifica Consorzio Tevere Nera è più di un insieme di eventi. È un progetto educativo e culturale per diffondere consapevolezza sul valore dell’acqua, la cura del territorio e il ruolo fondamentale che i consorzi svolgono ogni giorno per la sicurezza idraulica, la manutenzione e la valorizzazione ambientale.