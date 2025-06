Mi’ nonnu stéa dicenno… Terni mia… ‘n tembu che non pòzzo più scorda’,

co’ ppochi sòrdi e ‘n bo’ de fantacìa me déi tantu gustu de campa’.

Erimo ggente tantu labboriosa… chi era condadinu e cchi artiggianu…

non c’era ‘st’esistenza turbinosa e anche lo magna’ era più ssanu.

Tutte le donne stéono llà ccasa mentre nojandri fòri a llaora’…

de fiji ce ne stéono ‘na spasa e cc’éi pure tempu pe’ rruzza’.

Caru nonnu… te j’ho ddittu…

ma perché nun te stai zzittu tu quann’éi laoràtu te mettéi ggiù sdrajàtu mentre nonna ‘l riposa’ lu passàa a sfaccenna’… quistu essa m’arcontatu e ttu… te ne sì scordatu.

Ce stéa pure Terni ‘ndustriale… lui come gnente fosse ha ‘rsiguitatu…

e cchi cce lavoràa … bbene o mmale ciaéa qui la stòzza ‘ssicuratu.

Vidissi quanta ggente qqua ‘n città… pure vinuti da li colli ‘ntornu

co’ la speranza de lo guadambia’ fòri de casa tuttu ‘l santu giornu.

Noi ‘emo fattu postu ‘nche a le donne e ‘emo dimostratu ‘n’onestà…

ch’ a ddilla come mmo’ po’ corrisponne ave’ rraggiuntu quarche parità.

Caru nonnu… te j’ho ddittu…

ma perché nun te stai zzittu quillu ch’ete voi scartatu sulu noi l’emo ‘rraffatu.

Doppo quillu fatiga’ c’era a ccasa lo sgobba’… quistu nonna m’arcontatu e ttu… te ne sì scordatu.

Ma tuttu quillu ch’è ssuccessu prima cià ‘n bo’ portatu a èsse come ssemo…

m’ha dittu nonnu degnu de più stima… e ttuttu po’ anna’ mèjo se vvolemo.

Sicuru che nojandri sèssu forte noi sfrutteàmo tantu la ‘gnoranza

ma pe’ ffurtuna nostra o bbòna sorte voi donne c’éte tanta ‘ccomodanza.

Cercamo d’azzecca’ ‘n bo’ la misura e addopra’ più vvorde anche lu còre

‘n modo che la vita nun ze scura in questa città nostra de l’amore.

Caru nonnu ciài raggione ma non fatte mo’ illusione a ‘stu puntu ‘n do’ che stamo

noi co’ ggustu seguitamo se sso’ radiche d’amore mo’ mettemo anche lu core…

quistu nonna ha dichiaratu ma no’ mme l’ha ‘ssicuratu.

Quistu munnu è ffattu a scale chi le scenne e cchi le sale basta pocu a fatte pènne che dall’ardu déi scenne… se sso’ radiche d’amore mo’ mettemo anche lu còre.

Paolo Casali

LINK: canzone Cantamaggio 1999

parole: Paolo Casali;

musica: Manrico Piantoni;

cantante:Sara Valloscuro.

https://youtu.be/mS4E3jgIlxQ