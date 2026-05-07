Maggio e il benessere femminile

Con l’arrivo della bella stagione cresce l’attenzione verso il benessere e la cura di sé. Il mese di maggio rappresenta un’occasione ideale per ricordare l’importanza della prevenzione senologica, un percorso fondamentale per la salute della donna in ogni fase della vita.

La prevenzione del Tumore al seno si basa su tre pilastri: controlli specialistici regolari, esami strumentali adeguati e consapevolezza del proprio corpo. Individuare eventuali alterazioni in fase precoce consente infatti di aumentare in modo significativo le possibilità di cura e di adottare terapie meno invasive.

Un elemento spesso sottovalutato, ma di grande importanza, è lo stimolo all’autoesame del seno.

Maggio è anche il periodo in cui si tende a trascorrere più tempo all’aperto e a dedicarsi maggiormente a sé stessi. Inserire un controllo senologico nella propria routine di benessere significa compiere un gesto concreto di attenzione verso la propria salute, senza rimandare.

Quando iniziare la prevenzione senologica

Spesso viene chiesto quando iniziare e quali esami effettuare. Ripropongo il prezioso calendario di una prevenzione senologica consapevole.

Dai 20 ai 30 anni

In questa fascia di età è importante iniziare a conoscere il proprio corpo attraverso l’autoesame mensile del seno, da effettuare pochi giorni dopo il ciclo.

In assenza di fattori di rischio particolari, è consigliata una visita senologica ogni 12-18 mesi, possibilmente associata a ecografia in presenza di sintomi o familiarità.

Dai 30 ai 40 anni

La prevenzione diventa più strutturata. È raccomandata una visita senologica annuale, spesso integrata con ecografia mammaria, soprattutto nelle donne con mammelle dense.

In caso di familiarità per tumore al seno, lo specialista può indicare controlli anticipati o più ravvicinati.

Dai 40 ai 50 anni

In questa fase oltre alla visita senologica ed ecografia si introduce la mammografia, generalmente con cadenza 12-18 mesi a seconda dell’indicazione medica.

La mammografia si associa all’ecografia per una valutazione più completa.

Dai 50 ai 74 anni

È la fascia di età coinvolta nei programmi di screening mammografico organizzato, con esame gratuito ogni due anni.

La regolarità dei controlli consente di individuare eventuali lesioni in fase iniziale, spesso prima della comparsa di sintomi. Se viene diagnosticato un cancro, la paziente può scegliere di essere seguita, a partire dall’intervento chirurgico, nella Breast Unit che preferisce.

Oltre i 74 anni

La prevenzione non si interrompe. La frequenza degli esami viene personalizzata in base alle condizioni generali di salute e alla storia clinica individuale.

Prendersi cura di sé oggi significa investire nel proprio futuro. La prevenzione è una scelta semplice, ma fondamentale, che può fare la differenza.

Dott.ssa

Marina Vinciguerra

Senologia – Chirurgia Oncoplastica della Mammella – Ecografia Senologica

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