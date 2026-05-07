Perchè si dice…

PERCHÉ SI DICE “A BABBO MORTO”

Nel secolo scorso, quando si doveva acquistare un bene e non si aveva liquidità, si poteva fare una carta nella quale si dichiarava che il pagamento del bene sarebbe avvenuto dopo la morte del genitore, (in questo caso il padre) che con l’eredità si sarebbe estinto il debito.

ABBIAMO FATTO TRENTA, FACCIAMO TRENTUNO

Durante il pontificato del papa Leone X, il papa aveva deciso di fare alcuni cardinali meritevoli della porpora, ma di limitarli a trenta, non uno di più. Dopo averli nominati qualcuno gli fece notare che si era dimenticato di un prelato suo amico, che gli stava particolarmente a cuore, allora il papa ritornando sulle sue decisioni disse: “Bene abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno”!

AMBARADAM

Questa espressione sembra derivi dalla parola Battaglia dell’Amba Aradam, un altopiano dell’Etiopia dove nel 1936 ci fu la sanguinosa battaglia tra l’esercito Italiano e quello Abissino, conclusasi con un massacro di civili da parte degli italiani.

Quindi fare un “ambaradam”, significa fare confusione, disordine, massacro.

ANDARE IN BRODO DI GIUGGIOLE

Le giuggiole sono le drupe del Giuggiolo, noto anche con il nome di zizzolo, albero coltivato per il suo legno durissimo e per i suoi frutti la cui polpa è gialla, edule e gradevolmente dolce.

Il succo della giuggiola ha una proprietà emolliente e tossifuga e viene usata per sciroppi e confetture. Pare che con le giuggiole appassite si ricavi un liquore chiamato appunto “brodo di giuggiole”, per cui mangiarle è bearsi e gongolarsi.

ANDARE A TUTTA BIRRA

Questo modo di dire, come tante altre parole, spesso avviene per un errore di pronuncia. La parola francese “bride” significa briglia, quindi andare a forte velocità con i cavalli si diceva andare a briglia sciolta, ma la parola ripetuta male da “bride” diventò “birra”. Così il modo di dire divenne “a tutta birra”.

ANNO

Per le persone curiose come me ho cercato e trovato il giorno, il mese e l’anno dove si ripetono gli stessi numeri. La prima volta che si verificò fu nell’era cristiana ed era il 10 gennaio 1001 (10-01-1001), poi furono molte le volte che queste date si sono ripetute:

10-10-1010

11-11-1111

12-12-1212

20-02-2002

20-12-2012

L’ultimo sarà il 31-12-3112.

Ivano Grifoni