“Dentro l’intelligenza artificiale generativa”

Nel giro di pochi anni, l’intelligenza artificiale generativa è passata da curiosità tecnologica a protagonista dell’innovazione.

Se un tempo ci stupivamo per un chatbot capace di rispondere a semplici domande, oggi assistiamo a modelli che scrivono codice, generano immagini, compongono musica, analizzano video e persino propongono nuove molecole per la ricerca scientifica.

Dall’intrattenimento alla creatività computazionale

Nel 2023, un ingegnere ha chiesto a un modello linguistico di scrivere un algoritmo per comprimere dati.

In pochi secondi ha ricevuto non solo il codice funzionante, ma anche una spiegazione dettagliata, suggerimenti per ottimizzarlo e riferimenti bibliografici.

Non era magia: era un Transformer.

Oggi, l’AI generativa è uno strumento trasversale, utilizzato in ambiti come:

Medicina : per analizzare immagini diagnostiche e proporre trattamenti.

: per analizzare immagini diagnostiche e proporre trattamenti. Design : per generare concept visivi e prototipi.

: per generare concept visivi e prototipi. Educazione : per creare contenuti personalizzati e tutor virtuali.

: per creare contenuti personalizzati e tutor virtuali. Sviluppo software: per scrivere, testare e correggere codice.

Il cuore del Transformer

Alla base di questa rivoluzione c’è il Transformer, un’architettura di rete neurale introdotta nel 2017.

A differenza dei modelli precedenti, non legge le parole una alla volta, ma le analizza tutte insieme, capendo come si collegano tra loro.

Le sue componenti principali:

Self-attention : ogni parola “guarda” le altre per capire il contesto.

: ogni parola “guarda” le altre per capire il contesto. Positional encoding : aggiunge informazioni sulla posizione delle parole.

: aggiunge informazioni sulla posizione delle parole. Layer stacking: impila più livelli per raffinare la comprensione.

Questa struttura ha reso possibile la nascita di modelli come GPT, BERT, T5 e PaLM.

L’AI che capisce immagini, suoni e video

I modelli più recenti, come GPT-4, Gemini e Claude, non si fermano al testo.

Possono analizzare foto, audio e video. Questo è utile per:

diagnosticare malattie da immagini mediche,

generare design grafici partendo da descrizioni testuali,

aiutare gli sviluppatori a trovare errori nel codice.

Per farlo, l’AI usa tecniche che mescolano diversi tipi di informazioni, come cross-attention e embedding condivisi, creando una comprensione profonda e integrata.

Prompt engineering: come parlare con l’AI

Interagire con un’AI generativa non è più solo fare domande. È diventata una vera e propria arte: il prompt engineering.

Scrivere istruzioni efficaci significa conoscere il funzionamento interno del modello, anticiparne i bias (distorsioni) e guidarne la generazione.

Le tecniche più diffuse:

Few-shot learning : fornire esempi per orientare il comportamento.

: fornire esempi per orientare il comportamento. Prompt chaining : concatenare richieste per costruire ragionamenti complessi.

: concatenare richieste per costruire ragionamenti complessi. Role prompting: assegnare ruoli al modello per simulare esperti.

Le sfide aperte

Nonostante i progressi, restano nodi critici:

Bias nei dati : i modelli riflettono pregiudizi presenti nei dataset di addestramento.

: i modelli riflettono pregiudizi presenti nei dataset di addestramento. Hallucination : l’AI può generare contenuti errati o inventati.

: l’AI può generare contenuti errati o inventati. Sicurezza e governance: è fondamentale definire regole chiare sull’uso e sull’accesso.

Organizzazioni come AI Now Institute e il nuovo AI Act europeo stanno lavorando per rendere l’AI più trasparente e sicura.

Un nuovo modo di pensare

L’intelligenza artificiale generativa non è solo una tecnologia. È un nuovo linguaggio computazionale, una forma di interazione che fonde logica e creatività.

Non stiamo solo insegnando alle macchine a parlare. Stiamo imparando a pensare con loro.

In questo nuovo scenario, l’essere umano non è sostituito, ma potenziato.

L’AI diventa un alleato cognitivo, capace di amplificare la nostra capacità di comprendere, creare e innovare.

E forse, proprio in questo dialogo tra uomo e macchina, si nasconde il futuro del pensiero.

Raffaele Vittori