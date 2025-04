Enrico Tomassi in mostra a Palazzo Carrara

Dal 16 al 27 aprile 2025, le sale di Palazzo Carrara a Terni ospitano Passione Umbra, la nuova mostra di arte contemporanea dell’artista Enrico Tomassi.

Un’esposizione che si presenta come un’esperienza visiva intensa, capace di condurre il visitatore all’interno di un percorso artistico che esplora nuove forme espressive e concetti innovativi. L’arte di Tomassi si distingue per la sua capacità di coniugare tecnica e sperimentazione, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in una dimensione creativa ricca di energia e significato.

La mostra è ad ingresso libero e visitabile ogni giorno, con i seguenti orari:

10:00 – 13:00

16:00 – 18:00

Un’occasione da non perdere per conoscere da vicino il linguaggio artistico di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea umbra.

📅 Quando: Dal 16 al 27 aprile 2025

📍 Dove: Palazzo Carrara – Terni

🕒 Orari: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 18:00

🎫 Ingresso libero

Lasciati ispirare dal mondo creativo di Enrico Tomassi. Ti aspettiamo!