La Pro Loco di Marmore celebra il Venerdì Santo con la rievocazione della Passione di Gesù Cristo

Venerdì 18 aprile 2025 alle ore 21.00, il Parco Campacci di Marmore (TR) ospiterà una suggestiva rievocazione storica della Passione di Gesù Cristo, organizzata dalla Pro Loco Marmore.

L’evento coinvolgerà oltre 130 figuranti in costumi d’epoca, che metteranno in scena le ultime ore della vita di Gesù in un percorso a tappe carico di spiritualità e significato. Un’iniziativa che, anno dopo anno, si conferma tra le più partecipate e sentite del territorio, capace di unire tradizione, emozione e coinvolgimento del pubblico.

La rievocazione si svolgerà all’aperto, nella suggestiva cornice del Parco Campacci, e rappresenta un’occasione per vivere un momento di raccoglimento e riflessione attraverso l’arte della rappresentazione.

📅 Quando:Venerdì 18 aprile 2025 – ore 21.00

📍 Dove:Parco Campacci – Marmore (TR)

📞 Info:333 2279812 – 347 5222169

📧 prolocomarmore@gmail.com

Un appuntamento imperdibile per riscoprire la Passione di Cristo attraverso la forza del racconto visivo.

