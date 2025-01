LABORATORIO “RIVELAZIONI E SVELAMENTI”

“Kid Design Week 2024-Festival sul segno grafico infantile” si è svolto a Terni dal 1° al 5 ottobre, sotto la direzione artistica Utilità Manifesta/design for social in collaborazione con il Comune, la Direzione dei Servizi Educativi Comunali e con il supporto della Fondazione Carit.

Cultura e creatività delle arti visive, un’esperienza inclusiva per tutti, adulti e bambini. Una settimana di laboratori e giornate dedicate alla formazione di coloro che operano nel mondo dell’infanzia.

Rivelare e svelare, termini che denotano la stessa azione, quella di togliere il velo, immagine con cui simbolicamente si rende noto qualcosa che dapprima era ignoto. Ma allora che differenza c’è?

Nel rivelare c’è qualcosa di solenne, ciò implica un occhio ed un orecchio attenti, dei veri esperti atti ad osservare e ad ascoltare. Lo svelare è più popolare, più semplice, è il corrispettivo di mostrare, palesare ciò che doveva rimanere nascosto. L’inatteso è una costante nel nostro lavoro di educatori. E’ una routine poiché, per quanto programmiamo nei minimi dettagli la scansione della giornata lavorativa, c’è sempre qualcosa di imprevedibile stando a contatto con i bambini.

Il senso della Keed design week 2024 sta proprio nel non farsi sopraffare dall’imprevisto, non lasciarsi scoraggiare e gestire dinamiche fortuite. D’altronde l’inaspettato genera emozioni che, come tali, non sono prevedibili.

In conclusione, si tratta di prendere atto del cambiamento, fare palestra di intelligenza emotiva, rendere l’esistenza creativa, ricca e variegata, anche in ambito lavorativo, scovare e prendere coscienza delle potenziali risorse racchiuse in noi stessi, alimentando sia la sfera emotiva sia la sfera decisionale. Così facendo, è possibile mettere in luce molti aspetti positivi del “disvelamento” nel nostro mondo interiore, tenendo uno sguardo aperto alle differenze, intese come risorse e non come ostacoli.



Educatrici: Marzia Frabotta, Claudia Michelozzi, Daniela Pacelli, Anna Tolomei, Alessandra Zibellini