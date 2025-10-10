‘N filone da sfrutta’   

‘N quistu munnu che cce se ‘nfutùra

‘n do’ noi penzàmo sulu a gguadambia’

la vita pe’ qquarcùnu è ppropiu dura

e nun cià ‘n tozzu mancu a stuzzica’.



Appuntu a Tterni che ‘lla tradizzione…

de lu ddumìla ‘ncora a ‘ttramanna’…

è ppe’ nnojàndri come ‘na missione

de pane e ccòre che sta a lléita’.

Se forma lu ‘mbàstu

ancora all’andìca

co’ qquillu contràstu

de crosta e mmujìca…

de Terni è lu vantu

‘stu pane ch’è sciàpu

‘gni notte de ‘ncàntu

s’arfà ‘n bo’ da capu…

‘n tozzu de pane

‘n ze nega a gniciùnu…

che spettru la fame

che ccrambi a ddiggiùnu.





Noi lu millenniu l’émo ‘ltrepassàtu

e cc’émo ‘stu filone da sfrutta’…

lu munnu tuttu quantu va sfamàtu

e non ze pòle propiu più ‘spetta’.

Pe’ qquistu quillu fornu ‘émo scafàtu

lascianno ‘nalteràtu lu sapore

‘n modu che ‘llo pane non salàtu

arrìi ‘n do’ abbisogna co’ ‘n amore.

‘N tozzu de pane

‘n ze nega a gniciùnu…

che spettru la fame

che ccrambi a ddiggiùnu.

Noi… danno du’ fette

‘na goccia ce pare

ma co’ le goccétte

ce s’émbe lo mare

ma co’ le goccétte

ce s’émbe lo mare

Noi… danno du’ fette

‘na goccia ce pare

ma co’ le goccétte

ce s’émbe lo mare.

Paolo Casali



LINK: Canzone Cantamaggio 2000

parole: Paolo Casali;

musica: Manrico Piantoni;

cantante:Sara Valloscuro.

https://youtu.be/7u5QrCVLWfw