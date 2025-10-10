‘N filone da sfrutta’   

‘N quistu munnu che cce se ‘nfutùra
‘n do’ noi penzàmo sulu a gguadambia’
la vita pe’ qquarcùnu è ppropiu dura
e nun cià ‘n tozzu mancu a stuzzica’.
Appuntu a Tterni che ‘lla tradizzione…
de lu ddumìla ‘ncora a ‘ttramanna’…
è ppe’ nnojàndri come ‘na missione
de pane e ccòre che sta a lléita’.
Se forma lu ‘mbàstu
ancora all’andìca
co’ qquillu contràstu
de crosta e mmujìca…
de Terni è lu vantu
‘stu pane ch’è sciàpu
‘gni notte de ‘ncàntu
s’arfà ‘n bo’ da capu…
‘n tozzu de pane
‘n ze nega a gniciùnu…
che spettru la fame
che ccrambi a ddiggiùnu.
Noi lu millenniu l’émo ‘ltrepassàtu
e cc’émo ‘stu filone da sfrutta’…
lu munnu tuttu quantu va sfamàtu
e non ze pòle propiu più ‘spetta’.
Pe’ qquistu quillu fornu ‘émo scafàtu
lascianno ‘nalteràtu lu sapore
‘n modu che ‘llo pane non salàtu
arrìi ‘n do’ abbisogna co’ ‘n amore.
‘N tozzu de pane
‘n ze nega a gniciùnu…
che spettru la fame
che ccrambi a ddiggiùnu.
Noi… danno du’ fette
‘na goccia ce pare
ma co’ le goccétte
ce s’émbe lo mare
ma co’ le goccétte
ce s’émbe lo mare
Noi… danno du’ fette
‘na goccia ce pare
ma co’ le goccétte
ce s’émbe lo mare.
Paolo Casali
LINK: Canzone Cantamaggio 2000
parole: Paolo Casali;
musica: Manrico Piantoni;
cantante:Sara Valloscuro.
https://youtu.be/7u5QrCVLWfw