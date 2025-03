Adrenalina e spettacolo a Montecastrilli!

📅 16 marzo 2025

🕘 Ore 10:00 – 19:00

📍 Centro Fieristico Don Antonio Serafini – Viale della Resistenza, 8, Montecastrilli (TR)

Torna per la terza edizione l’evento più atteso dagli amanti della velocità: Motori in Special Edition 2025! Un’intera giornata all’insegna di adrenalina, spettacolo e motori, con show mozzafiato e la partecipazione di stuntman di fama internazionale come Desy Bizzarro, Michael Bizzarro e Caccia Stunt.

🔥 Esperienze da non perdere:

✔ Stunt Show e Taxi Stunt con Desy Bizzarro

✔ Esibizioni di Trial e Freestyle MTB

✔ Giro passeggero in Ferrari per un’emozione unica

✔ Esperienza esclusiva in elicottero (meteo permettendo)

🚍 Novità 2025: scopri il Pullman Luxury di On the Road Hotel, un vero hotel a 6 stelle su ruote!

🎉 Non solo motori!

✔ Expo auto e moto, sfilate di supercar e auto d’epoca

✔ DJ set e street food 🍔🎶

✔ Gonfiabili e pony per i più piccoli

Non perdere l’occasione di vivere una giornata di pura adrenalina e divertimento!

📞 Info e contatti: 327 4585724

Visita la loro pagina facebook | Visita la loro pagina instagram