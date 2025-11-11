Il Teatro Manini di Narni celebra Lucio Dalla tra musica e parole

Sabato 15 novembre 2025, alle ore 21:00, il Teatro Manini di Narni ospiterà “Lucio c’è”, uno spettacolo musicale e narrativo dedicato al grande Lucio Dalla, ideato, scritto e diretto da Marcello Balestra, suo storico collaboratore e amico per oltre trent’anni.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro “Lucio c’è” edito da Mondadori, è un concerto-racconto originale che intreccia parole, ricordi e musica per restituire l’essenza dell’artista bolognese: il genio creativo, l’umanità e la capacità di trasformare la vita in arte.

Una serata tra aneddoti, emozioni e musica dal vivo

Sul palco, insieme a Marcello Balestra, si esibiranno Tonino Scala (canto, piano e tastiere), Paolo Lucchese (chitarre), Attanasio Mazzone (batteria), Arduino Panaro (basso) e Marco Caporicci (voce ospite).

La serata vedrà inoltre la partecipazione speciale di Pierdavide Carone, che con Dalla aveva condiviso il palco del Festival di Sanremo 2012.

Racconti, canzoni e testimonianze dirette renderanno omaggio al mondo poetico e umano di Lucio Dalla, in uno spettacolo che alterna momenti di leggerezza e intensità, guidando il pubblico in un viaggio tra arte e memoria.

Un evento solidale a sostegno del territorio

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Pietro per Collescipoli, che da anni organizza eventi culturali e benefici nel territorio ternano.

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza a strutture e realtà locali impegnate nel sociale, come case famiglia, comunità residenziali e ospedali.

Lo spettacolo rappresenta dunque un duplice tributo: alla musica di Lucio Dalla e ai valori di solidarietà e condivisione che hanno sempre accompagnato la sua vita e la sua arte.

🎭 Lucio c’è – Storie di vita vissuta con Lucio Dalla

📅 Sabato 15 novembre 2025 – ore 21:00

📍 Teatro Manini, Narni (TR)

🎤 Marcello Balestra – voce narrante e canto

🎶 Con Tonino Scala, Paolo Lucchese, Attanasio Mazzone, Arduino Panaro, Marco Caporicci

🌟 Partecipazione speciale di Pierdavide Carone

🎟️ Biglietto €20 – Info e prenotazioni WhatsApp: 380 1978357

