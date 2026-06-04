LU BBIGGHE BBANGHE

L’Universo, 14 miliardi di anni fa, era concentrato in uno spazio “piccolissimo e denso” di materia ed energia e il “Big Bang” (Grande Scoppio) è l’esplosione che ha causato il suo espandersi a velocità elevatissima. Si sono formate miliardi di galassie che sono insiemi di stelle, ammassi, gas e polveri.

La galassia dove noi ci troviamo è la Via Lattea … osservando il cielo di sera si può intravedére una “striscia biancastra” che è la zona centrale più ricca di stelle.

Tutte le galassie tuttora si stanno allontanando tra di loro… fino a quando non si sa!

L’andra sera, vardànno lu celu, stèo a jacchiera’ co’ ‘n’amicu mia ‘strofilu. Me tt’ha fattu… déi sape’ che nojàndri stemo su ‘na galassia che ‘nsieme a andri mijardi de galassie… se stanno ‘llontanànno tra dde loro…

Ammappete se cche occhi! Io non vedo neanche quella Lattea che cce stemo dentro… figuramoce!…

Mo’ tte vojo spiegà come se capisce… a ppropositu… sinti ‘stu sonu de siréne? Sinti che sse stònno a ‘vvicinà?… È l’effettu Dòpplere!

Ma come… io non sò se sso’ li pumpiéri o la ‘mbulànza e ttu… già hai capìtu a qquilli che j’ha fattu male!?

Tuttu ringalluzzitu me tt’ha fattu… Ma che stai a ddi’! Déi capi’… che ‘lla sirena ‘uménta la ‘cutezza de lu sonu quanno s’avvicìna e… è ‘n bo’ più ggrave quanno s’allontàna…

’Mbe’ quilli llà ddentro… quanno li portono via, sicuru che stanno pèggiu!…

Non me fa’ confonne… che tte stéo a ddi’? Ah ’mbe’… lu Dòpplere… e ccucì è ppe’ le galassie!…

Ma allora ciài anche le recchie bbone!…

Ma nno! E’ cche ciaémo certi apparécchi che ‘jàppono li stràscichi de li culùri che làsciono quanno ésse se mòono. Se s’avvicìnono tra dde loro so’ ‘zzurri… mentre quilli che ‘emo vistu so’ rrusci… e allora s’allontànono…

e sse mmo’ s’allontànono… prima stéono più vvicìne… e pprima stéono più vvicìnu ‘ncora… ‘llora c’è statu ‘n moméntu… nove… dieci mijardi d’anni fa che stéono tutte appiccicàte.

Immaggina la prèssa de l’acciajeria che ffa diventa’ lu palazzone picculu picculu come ‘n granellu de sabbia!

Sa’ che ccallu che sintìono strette strette ‘n quillu modu… e ‘llora so’ sbottate… bbom… anzi Bbigghe Bbanghe!

Li schizzi dappertùttu e l’Universu s’è ‘ncuminciàtu a spanne.

E no’ mme di’ ‘n do’ vole arria’… perché so’ ttutte ‘potesi! Po’ darsi che ciarpénza e arfà lu ggiru a lu contrariu… e ppo’ ‘rparte de nòu!

Certu che s’armane sbalurdìti!

Ahò… vàrda ‘n bo’ se cche èrono ‘lle siréne… varda che ‘ntrociata ‘lle ddu’ màcchine rosce?! Quelle se vede che sse stéono a ‘llontana’… ma da la stessa parte!



Link: https://youtu.be/WDJ5qbxtAjY

voce: Paolo Casali

sottofondo musicale: Sergio Bacci