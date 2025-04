Lotteria del Cantamaggio 2025

In palio una crociera nel Mediterraneo

Anche quest’anno torna la Lotteria del Cantamaggio Ternano, un’iniziativa promossa dall’Ente Cantamaggio per sostenere la realizzazione dei tradizionali carri di maggio, che sfileranno per le vie di Terni il 30 aprile 2025.

I biglietti sono in vendita a 2€ e permettono di partecipare all’estrazione finale, che si terrà il 17 maggio 2025, con premi di grande valore, tra cui una crociera nel Mediterraneo.

La lotteria rappresenta non solo un’occasione per provare a vincere un premio importante, ma anche un gesto concreto per supportare una delle manifestazioni folkloristiche più sentite della città. I fondi raccolti, infatti, contribuiranno alla realizzazione dei carri allegorici, simbolo della primavera, della cultura popolare e dell’identità ternana.

📅 Estrazione: 17 maggio 2025

🎟 Biglietti: € 2,00

📩 Info: www.cantamaggio.com

📧 cantamaggio@alice.it

Sostenere il Cantamaggio è facile: basta un biglietto per contribuire alla festa e provare a vincere una crociera!

Visita la loro pagina facebook | Visita la loro pagina instagram