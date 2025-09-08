L’Infermiere di Protezione Civile e il sistema di Emergenza-Urgenza

DATA: Venerdì 03 Ottobre 2025

LUOGO: Sala ARPA, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32 – 05100 Terni (TR)

ORARIO: 8.00 – 14.00

SOGGETTI A CUI È RIVOLTO: soggetti accreditati (6 crediti formativi) n.100 persone: Infermiere

DESCRIZIONE:

In un contesto in cui l’emergenza-urgenza richiede competenze infermieristiche sempre più specializzate, questo congresso rappresenta un’opportunità unica per gli infermieri di aggiornare le proprie conoscenze, sviluppare nuove competenze e confrontarsi con i colleghi. È infatti fondamentale che gli infermieri siano adeguatamente preparati per affrontare situazioni di crisi, sia a livello extraospedaliero che intraospedaliero. Il congresso si propone di fornire strumenti pratici e conoscenze aggiornate per migliorare la qualità dell’assistenza infermieristica in situazioni di emergenza.

RESPONSABILI SCIENTIFICI:

Dott. Giorgio Parisi, Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza e S.C. Pronto Soccorso A. O. Santa Maria Terni

Dott.ssa Emanuela Roncella, Presidente CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria) Terni

PROGRAMMA:

ore 8.00 Registrazione dei partecipanti

ore 8.30 Saluti istituzionali

ore 8.45 Inizio dei lavori e introduzione

Moderatori: David De Santis, Emanuela Roncella, Nicola Volpi

ore 9.00 “P. Civile: protocolli, procedure di attivazione per eventi calamitosi; Istituzioni ed Enti che collaborano nell’attivazione”

Francesco Lucaroni

ore 9.30 “Emergenza extraospedaliera: 118 NEU, centrale operativa, attivazione catena dei soccorsi”

Matteo Falcioni

ore 10.00 “Emergenza intraospedaliera: PEIMAF, DEA”

Simona De Rosa

Ore 10.30 Breve momento in ricordo della collega F. Paolucci (Ex Membro Cives)

Colleghe 118 e membri Cives

ore 11.00 Coffee Break

Moderatori: Giorgio Parisi, Federico Montanari

ore 11.30 “L’Infermiere del sistema di Emergenza Urgenza: quello che è oggi e quello che dovrebbe essere domani”

Francesco Pastorelli

ore 12.00 “Diffusione della cultura infermiere emergenza e P. Civile nei corsi di laurea di primo livello in infermieristica”

Emanuela Santuro

ore 12.30 “Infermiere in prima linea: il ruolo cruciale del supporto psicologico nella gestione dello stress post-traumatico in emergenza”

Stefano Bartoli

ore 13.00 Relazione di eventuali esperienze dirette in P. Civile

Halyna Zhoranets

ore 13.30 Conclusioni e discussione

ore 14.00 Chiusura dei lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

EC Comunicazione & Marketing, Via delle Palme 9/A 05100 Terni – E-mail: segreteriaconvegniec@gmail.com – Tel: 346/5880767 – 329/2259422- www.ec-comunica.it