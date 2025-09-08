L’Infermiere di Protezione Civile e il sistema di Emergenza-Urgenza

DATA: Venerdì 03 Ottobre 2025
LUOGO: Sala ARPA, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32 – 05100 Terni (TR)
ORARIO: 8.00 – 14.00
SOGGETTI A CUI È RIVOLTO: soggetti accreditati (6 crediti formativi) n.100 persone: Infermiere
DESCRIZIONE:
In un contesto in cui l’emergenza-urgenza richiede competenze infermieristiche sempre più specializzate, questo congresso rappresenta un’opportunità unica per gli infermieri di aggiornare le proprie conoscenze, sviluppare nuove competenze e confrontarsi con i colleghi. È infatti fondamentale che gli infermieri siano adeguatamente preparati per affrontare situazioni di crisi, sia a livello extraospedaliero che intraospedaliero. Il congresso si propone di fornire strumenti pratici e conoscenze aggiornate per migliorare la qualità dell’assistenza infermieristica in situazioni di emergenza.
RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Dott. Giorgio Parisi, Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza e S.C. Pronto Soccorso A. O. Santa Maria Terni
Dott.ssa Emanuela Roncella, Presidente CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria) Terni
PROGRAMMA:
ore 8.00 Registrazione dei partecipanti
ore 8.30 Saluti istituzionali
ore 8.45 Inizio dei lavori e introduzione
Moderatori: David De Santis, Emanuela Roncella, Nicola Volpi
ore 9.00 “P. Civile: protocolli, procedure di attivazione per eventi calamitosi; Istituzioni ed Enti che collaborano nell’attivazione”
Francesco Lucaroni
ore 9.30 “Emergenza extraospedaliera: 118 NEU, centrale operativa, attivazione catena dei soccorsi”
Matteo Falcioni
ore 10.00 “Emergenza intraospedaliera: PEIMAF, DEA”
Simona De Rosa
Ore 10.30 Breve momento in ricordo della collega F. Paolucci (Ex Membro Cives)
Colleghe 118 e membri Cives
ore 11.00 Coffee Break
Moderatori: Giorgio Parisi, Federico Montanari
ore 11.30 “L’Infermiere del sistema di Emergenza Urgenza: quello che è oggi e quello che dovrebbe essere domani”
Francesco Pastorelli
ore 12.00 “Diffusione della cultura infermiere emergenza e P. Civile nei corsi di laurea di primo livello in infermieristica”
Emanuela Santuro
ore 12.30 “Infermiere in prima linea: il ruolo cruciale del supporto psicologico nella gestione dello stress post-traumatico in emergenza”
Stefano Bartoli
ore 13.00 Relazione di eventuali esperienze dirette in P. Civile
Halyna Zhoranets
ore 13.30 Conclusioni e discussione
ore 14.00 Chiusura dei lavori
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
EC Comunicazione & Marketing, Via delle Palme 9/A 05100 Terni – E-mail: segreteriaconvegniec@gmail.com – Tel: 346/5880767 – 329/2259422- www.ec-comunica.it