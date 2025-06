L’obesità è una malattia cronica, progressiva e recidivante a eziologia multifattoriale. Richiede un approccio integrato e multidisciplinare per un trattamento efficace. Rappresenta una priorità di salute pubblica a livello mondiale.

Nel maggio 2025, la Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge per la lotta e prevenzione dell’obesità, rendendo l’Italia il primo Paese a dotarsi di una normativa specifica sulla gestione di questa grave patologia.

Il CMO – Centro Multidisciplinare per lo studio e la terapia dell’Obesità dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni opera dal 2009. Il centro tratta pazienti affetti da obesità complicata con un approccio multimodale, attraverso l’intervento di un’équipe composta da:

Dopo una selezione accurata, il paziente viene indirizzato verso un percorso terapeutico personalizzato (dietetico, farmacologico o chirurgico) con follow-up periodici.

Il Centro è accreditato dalla SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità) ed è inserito nella Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Endocrinologia, Andrologia e Malattie del Metabolismo, diretta dal Prof. Giovanni Luca.

Il Centro collabora con:

La Dr.ssa Ilenia Grandone, specialista in Scienza dell’Alimentazione e referente medico del Centro, è stata coinvolta nella redazione delle nuove Linee Guida AME (Associazione Medici Endocrinologi) per la terapia del sovrappeso e dell’obesità nella popolazione adulta.

Inoltre, è coautrice, curatrice scientifica e coordinatrice di un gruppo di 50 esperti italiani che ha redatto le Raccomandazioni nutrizionali in chirurgia bariatrica, realizzate congiuntamente da SICOB, ADI e SIO, pubblicate nel maggio 2025 da Il Pensiero Scientifico Editore.

Tra gli autori figura anche l’intera équipe delle dietiste della struttura diretta dal Prof. Luca.

Il documento è stato presentato ufficialmente durante il Convegno Internazionale SICOB/IFSO, svoltosi a Venezia dal 13 al 17 maggio 2025, dalla Dr.ssa Grandone insieme alla Prof.ssa Maria Grazia Carbonelli, direttrice dell’UO Dietologia e Nutrizione Clinica del San Camillo Forlanini di Roma.

“Queste raccomandazioni – spiega il Prof. Luca – rappresentano un manuale pratico per la gestione nutrizionale pre e post-chirurgica dei pazienti obesi, uno strumento di good clinical practice indispensabile per la formazione in ambito bariatrico e interdisciplinare.”