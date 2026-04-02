Li carri de maggiu                                                        (… de tanti anni fa )

Ma guarda che bbruttu
‘stu carru de maggiu
me pare ‘n priciuttu
co’ ffétte d’assaggiu…
…quill’andru che ttrocchiu
ma chi l’ha ‘nventàtu
dicemo ch’ a occhiu
è ‘n troncu ‘mmosciàtu.
Tu guarda che ffiuri
sull’andru llaggiù
che sso’ ‘lli culuri
e ‘lli zzippi all’insù.
Chi l’ha fatti scappa’?
Je manca lu bbriu…
ma ‘n do’ stonno a bballa’?
Ma ch’è ‘n capistìu?
Quillu forse se sarva…
ma mica de tantu…
me pare ‘na larva…
quist’annu che ppiàntu!
Sintite cumpà…
ma che stete a ddi’…
guarda’ e ccritica’
‘n ze pole sinti’.
Ce sete mai ‘nnati
“’n quillu paraggiu”…
‘n do’ l’honno creati
‘sti carri de maggiu?
‘Ete penzatu
a qquelle perzone
che ccionno sprecatu
lu tempu e ppassione?
‘Sti maggiaroli
a jiacchiere tanti…
so’ ssempre più soli
e ppo’ senza vanti.
E allora cumpà
penzate a ‘st’aspettu
cercate a sparla’
co’ ‘n certu rispettu…
…‘sti carri de maggiu
de Terni ‘n eventu
so’ ppe’ lu coraggiu
de quarche ‘lementu…
…e sse lu carru dell’andri
ve pare ‘nu schifu…
‘st’andr’anno a vojàndri…
e nnoi… famo tifu.
Link: https://youtu.be/9fPtiVE18io
Voce: Paolo Casali e il suo filmato;
Arrangiamento musicale:Lu sardaréllu;