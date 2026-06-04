Esiste una sorta di patto invisibile tra autore e lettore. È un accordo antico, quasi naturale, che regola il modo in cui funzionano le storie. Quando scegliamo una commedia ci aspettiamo di ridere, mentre da una tragedia ci aspettiamo dolore, tensione e riflessione. Ogni narrazione promette quindi coerenza interna, e il lettore accetta di credere anche agli elementi più fantastici purché le regole stabilite vengano rispettate fino alla fine.

Oggi, però, gran parte della produzione culturale mainstream sembra aver tradito questo patto. Serie TV, romanzi commerciali e contenuti costruiti per il mercato digitale trattano spesso il pubblico come una massa distratta a cui si possono proporre trame incoerenti, buchi narrativi e finali deboli. Tutto questo viene presentato come “complessità moderna”, ma nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di pigrizia narrativa e logiche di mercato.

Le piattaforme streaming e i nuovi meccanismi dell’industria culturale hanno infatti trasformato le storie in prodotti costruiti per trattenere l’attenzione il più a lungo possibile. Riviste culturali come The New Yorker e The Atlantic hanno più volte analizzato questo fenomeno: oggi conta soprattutto mantenere alto il coinvolgimento del pubblico attraverso cliffhanger continui, sottotrame infinite e scene spettacolari, anche quando non servono davvero alla struttura narrativa.

Il problema è che questa scrittura “algoritmica” imita solo gli elementi più superficiali del successo: i temi virali, i tropi più popolari sui social, le emozioni immediate. Ciò che manca è la capacità di costruire una vera architettura narrativa. L’algoritmo può creare attenzione istantanea, ma non sa gestire la profondità di una storia.

Per questo molte opere contemporanee sembrano una sequenza di scene scollegate tra loro. I finali, poi, raramente scelgono una direzione netta: non esiste più la forza della tragedia autentica né la catarsi di un lieto fine pienamente conquistato. Al loro posto domina il compromesso. I protagonisti spesso non crescono davvero, non cambiano e non affrontano fino in fondo le conseguenze delle loro azioni. Tutto viene ammorbidito da messaggi rassicuranti e morali semplicistiche.

Questo modello risponde anche a un tipo preciso di pubblico: quello che consuma storie mentre fa altro, dividendo continuamente l’attenzione tra telefono, televisione e social network. In questo contesto, incoerenze narrative e buchi di trama passano inosservati.

Esiste poi una parte di lettori che cerca nelle storie soprattutto una forma di conforto personale e di identificazione immediata. Per questo motivo vengono privilegiati personaggi fragili, incoerenti e facilmente riconoscibili sul piano superficiale, mentre la complessità psicologica richiederebbe uno sforzo emotivo e interpretativo maggiore.

A sostenere questo sistema contribuisce anche una nuova critica culturale basata più sulla reazione emotiva che sull’analisi del testo. Chi prova a discutere la struttura di una storia o a evidenziarne i limiti viene spesso accusato di elitismo o di voler “fare il professore”. La qualità narrativa finisce così per essere considerata quasi un dettaglio secondario.

Il problema, però, non riguarda solo il pubblico. Anche molti professionisti del settore – editor, sceneggiatori, produttori e grandi firme – preferiscono spesso tacere. Pur avendo gli strumenti per riconoscere la debolezza di certe opere, accettano il sistema perché economicamente conveniente. Finché arrivano vendite, visualizzazioni e profitti, il degrado della qualità narrativa viene trattato come un danno collaterale accettabile.

In questo scenario, chi ama davvero la narratologia e la costruzione delle storie finisce inevitabilmente isolato. Il lettore appassionato, lo scrittore attento alla parola o il traduttore che lavora sul significato profondo dei testi si trovano immersi in un mercato dominato dal rumore, dove diventa sempre più difficile trovare opere costruite con rigore e onestà.

Per questo è necessario tornare a pretendere storie solide, coerenti e coraggiose. Servono finali capaci di guarire oppure di distruggere, ma sempre come conseguenza inevitabile di un percorso narrativo autentico. Le storie non sono soltanto intrattenimento: rappresentano uno degli strumenti principali con cui gli esseri umani cercano di dare ordine al dolore, all’ingiustizia e al caos della realtà.

Quando la narrazione si riduce a una massa informe di compromessi, incoerenze e consolazioni artificiali, non perdiamo soltanto buone storie. Rischiamo di perdere anche la capacità di comprendere davvero le nostre emozioni e la complessità dell’esperienza umana.

Ilaria Alleva