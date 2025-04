L’arma più importante nella lotta al cancro della mammella è la consapevolezza e la prevenzione dall’autoesame ai controlli clinico – radiologici tra cui ricordiamo LA VISITA SENOLOGICA ECOGUIDATA.



LA VISITA SENOLOGICA è un importante appuntamento medico dedicato alla salute, successiva ad altri accertamenti o completata con ecografia. Raccomandata annualmente anche in assenza di sintomi, diventa essenziale in presenza di segnali sospetti come nodularità, arrossamenti, secrezioni anomale, ispessimenti della pelle o cambiamenti nel capezzolo.



Oltre all’osservazione visiva, e la palpazione, la visita termina con la valutazione ecoguidata. Durante la visita, il senologo fornisce istruzioni sull’ autoesame, promuovendo la prevenzione attiva, fornisce indicazioni ad eventuali ulteriori accertamenti e consiglia il periodo per il successivo controllo.



Segui le istruzioni del video per l’autoesame ed autopalpazione, ricorda che la prevenzione inizia da te!!!

https://youtu.be/4aDp7oUMtc0

