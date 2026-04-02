“La Qualità non è facilmente definibile, ma è immediatamente percepibile!”

La formazione come pilastro dell’assistenza

La formazione dei dipendenti a Villa Sabrina rappresenta un pilastro operativo dell’organizzazione su cui si fonda la solidità dell’assistenza.

Per questo ogni anno vengono organizzati percorsi formativi in conformità con le raccomandazioni ministeriali, le linee guida e i regolamenti regionali.

Sistema di Gestione della Qualità

La Struttura ha un SGQ (Sistema Gestione della Qualità) nel quale viene definita e strutturata la Politica aziendale, il Codice etico e l’intera assistenza.

Al suo interno sono presenti procedure operative e gestionali complete di moduli per la valutazione in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate.

Focus su rischio clinico e sicurezza

Nel 2025 e 2026 Villa Sabrina ha scelto di rivolgere l’attenzione formativa al Rischio Clinico ed alla gestione del rischio in ambito sanitario.

L’obiettivo è rafforzare le competenze e mitigare i rischi del proprio team nelle pratiche assistenziali quotidiane.

Qualità come impegno quotidiano

Perché la qualità non è solo un principio dichiarato, ma un impegno che si rinnova ogni giorno nel lavoro di chi si prende cura degli Ospiti.

Villa Sabrina

OTRICOLI (Terni) – Str. Pareti 34/36

Tel. 0744.709073 – 0744.719757

www.villasabrina.eu