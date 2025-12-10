“Lu Natale e la ‘micizzia

è ‘n binomiu de litizzia…

ma…

‘llu bbinomiu pochi sanno…

che dée stacce tuttu l’annu!”

E’ bbellu aécce ‘n amicu… ma ‘n amicu veru… unu de quilli che mme capisce a vvulu… unu che mme po’ da’ anche ‘che ccunziju… che no’mme fa lu vordafàccia… unu che qquanno chiccosa che ffaccio non je va… no mme ‘nventa scuse… se ccià vòja de dimme chiccosa… me la dice papàle papàle… unu ch’è amicu miu… anche se non ciò li sòrdi… anche se a vvòrde faccio lu ‘ntipàticu… ‘n compenzu promettu che sso’ amicu suu… anche se ‘cche vvòrda issu non è amicu miu.

Ho bbisognu che qquarcunu… condivide li penzieri…

ho bbisognu che qquarcunu… m’arischiàra i ggiorni neri…

ho bbisognu che qquarcunu… pòle sempre damme aiutu…

ho bbisognu che qquarcunu… non me lèa lu salutu.

Ho bbisognu che qquarcunu… non me lascia a lu sbaraju…

ho bbisognu che qquarcunu… pòle dimme quanno sbaju…

ho bbisognu che qquarcunu… me s’attàcca senza ‘ntenti…

ho bbisognu che qquarcunu… non me dà rincriscimenti.

Ho bbisognu che qquarcunu… ’scordi quanno parlo io…

ho bbisognu che qquarcunu…. pòle èsse amicu miu…

ho bbisognu che qquarcunu…. co’ mme sparte spine e rrose…

ho bbisognu che qquarcunu… ’rtròa a mme le stesse cose…

ch’ ha bbisognu de quarcunu… che je dà tranquillità…

ch’ ha bbisognu de quarcunu… che lu pòle rispetta’…

ch’ ha bbisognu che quarcunu… addivènta amicu suu…

come qquanno dove e ssempre… issu armàne amicu suu.

La ‘micizzia è ‘n sintimentu

de reciproca ‘ffezzione…

tutti ciònno ggiovamentu

senza fanne distinzione.



LINK: Canzone Cantamaggio 1998

musica: Manrico Piantoni;

cantante:Sara Valloscuro.

parole: Paolo Casali;

https://youtu.be/tdaK-bCaJB4