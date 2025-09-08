Kid Design Week 2025 a Terni

Creatività e laboratori gratuiti per grandi e piccoli

Torna a Terni la Kid Design Week, il festival della creatività dedicato a grandi e piccoli, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre 2025 presso il CAOS – Centro Arti Opificio Siri e la BCT – Biblioteca Comunale di Terni.

Una settimana fuori dagli schemi, pensata per stimolare il gioco, la sperimentazione e la bellezza, attraverso laboratori, atelier, incontri e workshop gratuiti.

Il programma ruota attorno a parole chiave come:

🎭 Musica

🎨 Colore

🤸 Movimento

💡 Design

🌈 Creatività

La Kid Design Week si propone come uno spazio di incontro tra arte, educazione e partecipazione, dove bambini, famiglie, insegnanti e curiosi possono esplorare nuovi sguardi sul mondo.

📍 Dove: CAOS e BCT – Terni

📅 Quando: 30 settembre – 4 ottobre 2025

🎟️ Tutte le attività sono gratuite (alcune su prenotazione)

🔗 Info e programma: www.kidesignfestival.it

Vuoi scoprire anche gli altri eventi in programma a settembre e ottobre nel territorio ternano?

👉 Clicca sul link: https://www.lapagina.info/rubrica-eventi-terni/settembre-2025/