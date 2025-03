Ultimo Appuntamento da Non Perdere!

L’evento che ha saputo coniugare l’eccellenza gastronomica con l’atmosfera avvolgente del jazz torna per un’ultima, imperdibile serata. Il 28 marzo 2025, a partire dalle ore 20:00, il ristorante Kalipè, situato in Via Luigi Galvani 10/B, ospiterà l’ultimo appuntamento di Jazz & Tartufo.

Un’esperienza sensoriale unica, in cui i sapori esclusivi del tartufo si intrecceranno con le note avvolgenti della musica jazz. Durante la cena, gli ospiti saranno accompagnati dal vivo da un trio d’eccezione: voce, chitarra e contrabbasso creeranno l’atmosfera perfetta per una serata all’insegna del gusto e della raffinatezza.

Prenotare il proprio posto è essenziale per non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica.

📞 Per informazioni e prenotazioni: 347 9352494

Lasciati conquistare dall’incontro perfetto tra alta cucina e grande musica: Jazz & Tartufo ti aspetta per il gran finale!

