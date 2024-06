INVASO DI VALLEANTICA (SAN GEMINI)

POTENZIATO E ALL’AVANGUARDIA GRAZIE AL CONSORZIO TEVERE NERA

Potenziato l’invaso in località Valleantica nel Comune di San Gemini.

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, dopo l’inaugurazione nel giugno scorso dell’ altro invaso sito in Quadrelletto, raccoglie oggi un ulteriore risultato.

Anche l’invaso di Valleantica è stato realizzato ex novo raddoppiando la capacità di immagazinamento di stoccaggio dell’acqua da 2.800 mc a 5.500 mc.

Il laghetto alimenta una superficie irrigua del comprensorio di circa 200 ettari. L’acqua dell’invaso è prelevata direttamente dal fiume Nera, per mezzo della stazione di pompaggio “Le Sore”, con una portata massima di 300 l/s di acqua. La struttura, a forma rettangolare, è stata progettata e realizzata in cemento armato.

Le pareti hanno uno spessore pari a 50 centimetri e un’altezza di 4,80 metri circa. Lungo il lato maggiore della vasca è stata realizzata una “camera di manovra” di circa 80mq. Al cui interno, sono state installate tutte le apparecchiature necessarie per le operazioni di servizio della vasca stessa.

Per il presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Massimo Manni “Continua l’opera dell’Ente di potenziamento e rafforzamento della rete irrigua e di stoccaggio dell’acqua”. “Grazie all’ennesimo investimento fatto sull’invaso di Valleantica – prosegue il presidente – andiamo a ridurre e ad eliminare eventuali sprechi. Prevediamo che la stagione irrigua 2024, seppur siccitosa, ci permetterà di lavorare bene ed in tranquillità grazie agli interventi svolti nel corso degli ultimi anni dal Consorzio non solo sugli invasi ma anche sulle nuove condotte. Non dobbiamo tralasciare poi il tema delle colture irrigue. Gli agricoltori del nostro territorio, che si servono degli impianti irrigui del Consorzio, movimentano l’irrigazione in base alla semina e alla raccolta. Avremmo quindi mesi di “stress” idrico alternati a mesi di basso consumo idrico”.

Dello stesso avviso è il Direttore dell’Ente, Carla Pagliari, che conferma e afferma: ”A causa dei cambiamenti climatici in corso è sempre più importante risparmiare e immagazzinare acqua; a tal fine infatti, l’Ente, ha posto in essere attività di progettazione per altri invasi. E’ pronto il progetto esecutivo del terzo laghetto, sempre in comune di Sangemini, a completamento del processo di rinnovamento degli invasi collinari. Inoltre, sono in fase di progettazione altri due laghetti, rispettivamente nei comuni di Massa Martana e Lugnano in Teverina. Per concludere invitiamo tutti il giorno 8 Luglio alle ore 17,30 alla inaugurazione dell’invaso di Valleantica”.

Consorzio Tevere Nera