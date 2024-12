INNOVAZIONE ESTETICA PER IL DECOLLETÈ

Un approccio combinato per risultati ottimali: scopriamo i benefici della sinergia biopeeling e idrossiapatite di calcio(caha)

Il décolleté è una delle aree più eleganti del corpo, ma, allo stesso tempo, una delle prime a mostrare i segni dell’invecchiamento.

La combinazione di trattamenti specifici come il peeling bifasico a base di acido tricloroacetico e CaHA offre un approccio innovativo che agisce sia sulla superficie che in profondità, migliorando il tono, la compattezza e l’aspetto complessivo della pelle del décolleté.

In ambulatorio, in assenza completa di dolore, per mano medica specializzata, si associa un trattamento esfoliante e biostimolante, che favorisce il rinnovamento cutaneo e migliora la texture della pelle (fig.1), ad un filler che permette una biostimolazione rigenerativa stimolando la produzione di collagene ed elastina, e fornisce un effetto liftante e riempitivo (fig.2).

L’azione combinata di CaHA e biopeeling porta a risultati prolungati e naturali, con una texture del décolleté uniforme e un tono migliorato.

L’inverno e la stagione adatta a rigenerare la pelle con un peeling ad azione biostimolante che illumina viso e corpo.

L’abilità di rigenerare la pelle dall’ interno con un filler biostimolante (CaHA) permette di invertire i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo e donare un aspetto più giovane e naturale che dura nel tempo.

L’indicazione per il décolleté estende l’utilizzo dell’idrossiapatite di calcio dai trattamenti viso a quelli del corpo e, finalmente, anche in Europa questo biostimolatore rigenerativo è stato approvato a tale scopo.

Tutto ciò’ è possibile per la sua versatilità clinicamente provata, infatti la nuova indicazione per il décolleté è supportata da diversi studi, tra cui un ampio trial clinico multicentrico.

Tutto ciò’ è possibile in un’unica seduta ambulatoriale con immediato ritorno alla vita quotidiana!

Dr.ssa Alessandra CRESCENZI—Medico estetico

Ambulatorio presso Servizi Sanitari

Via C.Battisti,36 C – 05100 TERNI

Riceve su appuntamento – Tel. 338 6829412