INFORMATICA a 360°

L’evoluzione dei social media nel primo decennio degli anni 2000.

Ricordate quando Internet era una novità e chattare su MSN Messenger era il massimo? Beh, in quel periodo stavano nascendo i primi germogli di quello che sarebbe diventato un fenomeno globale: i social media.

Agli albori del nuovo millennio, i social network erano un concetto ancora da definire. Siti come SixDegrees.com (1997) e Friendster (2002) facevano i primi esperimenti, ma erano più simili a rubriche telefoniche online che a vere e proprie piattaforme sociali.

SixDegrees.com, un po’ come un LinkedIn primitivo, permetteva di creare una rete di contatti, ma mancava di interattività. Friendster, più orientato al divertimento, con gruppi e profili personalizzati, soffriva di problemi tecnici che ne limitavano la crescita.

Il 2003 segna una svolta con l’arrivo di MySpace. Questo network, con il suo design personalizzabile e la forte componente musicale, conquistò rapidamente i giovani. MySpace divenne un vero e proprio fenomeno culturale, un luogo dove esprimere sé stessi e scoprire nuove band.

MySpace ti permetteva di creare un profilo unico, scegliendo colori, font e layout a tuo piacimento. Era come avere un sito web personale, ma più facile da creare.

MySpace integrò i profili musicali, permettendo agli artisti emergenti di farsi conoscere e ai fan di scoprire nuova musica. Era come avere una radio personalizzata sempre a portata di clic.

Nel 2004, un giovane studente di Harvard (Mark Zuckerberg), creò un piccolo sito per gli studenti del suo campus: Facebook1. In pochi anni, Facebook si espanse oltre i confini universitari, diventando il social network più utilizzato al mondo. All’inizio, Facebook era un club esclusivo, accessibile solo agli studenti universitari con un indirizzo email .edu. Questa esclusività lo rendeva ancora più attraente. L’introduzione del News Feed2 nel 2006 fu una svolta. Improvvisamente, avevi una panoramica in tempo reale di tutto ciò che accadeva nella tua rete di amici.

Nel 2006, nacque Twitter (oggi si chiama X), un servizio di microblogging che permetteva di condividere brevi messaggi di 140 caratteri (oggi 280). Twitter divenne rapidamente lo strumento di comunicazione preferito per seguire eventi in tempo reale, esprimere opinioni e connettersi con persone di tutto il mondo. Gli hashtag3, introdotti nel 2007, hanno reso Twitter ancora più potente, permettendo di organizzare conversazioni su temi specifici e seguire eventi in diretta. Twitter ti permetteva di essere sempre aggiornato su ciò che accadeva nel mondo (real-time), un po’ come avere un giornale sempre aperto nella tua tasca.

Mentre Facebook e Twitter dominavano la scena, altri social network si facevano strada.

Nato nel 2003, LinkedIn, si posizionò come il social network professionale per eccellenza, permettendo di creare profili professionali e connettersi con colleghi e potenziali datori di lavoro.

Lanciato nel 2005, YouTube, divenne rapidamente il punto di riferimento per condividere video, trasformando molti utenti in veri e propri creatori di contenuti.

Il decennio 2000-2010 è stato un periodo di trasformazione radicale per la comunicazione e le relazioni sociali. I social media hanno cambiato il modo in cui ci informiamo, interagiamo e costruiamo le nostre identità digitali. Questo decennio, ci insegna l’importanza della personalizzazione, gli utenti vogliono sentirsi unici e speciali, mentre i contenuti di qualità, siano essi testi, immagini o video, sono la chiave del successo. Il mondo dei social media è in costante evoluzione, e le piattaforme devono essere pronte ad adattarsi ai nuovi trend. Il futuro dei social media è pieno di incognite, ma alcune tendenze sono già chiare, l’IA (Intelligenza Artificiale) giocherà un ruolo sempre più importante nella personalizzazione dei contenuti e nella moderazione dei contenuti. La realtà aumentata e virtuale4, sono tecnologie che offriranno nuove modalità di interazione sociale. La protezione dei dati personali sarà una sfida sempre più importante.

1 Il nome “Facebook” prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti, che alcune università statunitensi distribuiscono all’inizio dell’anno accademico, per aiutare gli iscritti a socializzare tra loro.

2 Il news feed è l’elenco dei contenuti appena pubblicati su un sito web.

3Questa funzione è nata su Twitter e permette agli utenti di seguire facilmente gli argomenti a cui sono interessati. Gli utenti utilizzano il simbolo hashtag (#) nei post prima di una parola chiave o frase pertinente per categorizzarli e permettere agli altri di vederli in tutta facilità nella ricerca di Twitter.

4 La realtà aumentata (AR) aumenta l’ambiente circostante reale aggiungendo elementi digitali a una visualizzazione live, spesso utilizzando la fotocamera di uno smartphone. La realtà virtuale (VR) sostituisce un ambiente di vita reale con uno simulato. La realtà vera non è presente in alcun modo

Raffaele Vittori