IL POTERE INVISIBILE

Oltre la geopolitica visibile

Analizzare il potere nella politica internazionale impone uno sguardo attento alla realtà che appare immediatamente manifesta, ovvero la distribuzione delle risorse, gli equilibri economici, le architetture della sicurezza e la competizione strategica globale.

Questi elementi costituiscono la grammatica della geopolitica contemporanea; tuttavia, se divengono una lente esclusiva, rischiano di fornire una visione parziale e riduttiva del sistema.

La dimensione nascosta del potere

Infatti, accanto al livello visibile dei rapporti di forza esiste una sfera meno tangibile ma non per questo meno incisiva, costituita dall’universo delle idee, delle identità e delle credenze, entro cui la religione esercita un ruolo strutturale profondo.

La convinzione radicata nelle società occidentali di abitare uno spazio interamente secolarizzato non fornisce una esaustiva narrazione della modernità: la dimensione religiosa infatti non si è eclissata dalla scena pubblica ma ha assunto forme più fluide e meno esplicite, continuando a influenzare i processi decisionali in modi sotterranei.

Logica dell’interesse e logica del valore

Per comprendere tale dinamica risulta utile introdurre la distinzione tra la logica dell’interesse e la logica del valore: se la prima si fonda su un calcolo razionale orientato alla massimizzazione dei benefici, la seconda affonda le proprie radici in sistemi normativi e simbolici che attribuiscono all’azione significati non riconducibili a una mera utilità pratica.

Quando un oggetto politico viene investito di un valore sacro o identitario, esso cessa di essere negoziabile, poiché non riguarda più una disputa su risorse divisibili, ma il confronto tra visioni del mondo difficilmente conciliabili.

Religione come moltiplicatore di senso

In quest’ottica la religione agisce non tanto come causa diretta di conflitti, quanto come un potente moltiplicatore di senso, capace di intervenire su interessi materiali preesistenti, amplificandone la portata e trasformandoli in questioni di rilevanza metafisica.

In questo modo una disputa territoriale può essere trasfigurata in un’esigenza inscritta in un ordine trascendente, mentre una rivendicazione politica può assumere i tratti di una missione storica universale.

Il limite del compromesso

In tali condizioni il margine del compromesso si restringe sensibilmente, poiché la rinuncia non comporterebbe solo una perdita materiale, ma una violazione percepita dell’ordine di senso a cui si appartiene.

Un esempio contemporaneo

Ad esempio, il sostegno di ampi settori del mondo evangelico statunitense allo Stato di Israele, se letto esclusivamente attraverso categorie strategiche, può apparire come una coerente alleanza geopolitica.

Tuttavia, per una parte significativa degli attori coinvolti esso si radica in una specifica lettura teologica della storia, riconducibile al dispensazionalismo: una corrente che interpreta gli eventi geopolitici come momenti inscritti in un disegno profetico, nel quale la dimensione della fede tende a eccedere, e talvolta a riorientare, i tradizionali calcoli di convenienza politica.

Un fenomeno trasversale

Questa dinamica non è circoscritta a poche tradizioni, ma attraversa trasversalmente il Cristianesimo, l’Islam, l’Ebraismo e altre spiritualità, fornendo linguaggi di legittimazione e cornici interpretative che concorrono a definire ciò che è considerato giusto, necessario o inaccettabile.

Oltre la razionalità strumentale

Pertanto è un errore ricorrente concepire la politica internazionale come un dominio governato esclusivamente dalla razionalità strumentale, perché ignora che le decisioni collettive sono costantemente abitate da sistemi di credenze che fungono da infrastrutture simboliche dell’agire politico.

Comprendere il potere invisibile

Considerare queste dimensioni non significa rinunciare all’oggettività, ma al contrario perseguire un approccio analitico più autentico, realistico ed esaustivo, poiché disconoscere il fattore religioso non rende l’analisi più neutrale, bensì solo più parziale.

Accanto alla religione, altre forze invisibili come le ideologie, le narrazioni nazionali e le memorie collettive plasmano silenziosamente le grandi scelte globali, ricordandoci che per comprendere appieno la politica non basta osservare ciò che gli attori fanno, ma occorre decifrare il senso profondo che essi attribuiscono al proprio agire.

Roberto Rapaccini