IL BRICCIALDI A PORTE APERTE

Una giornata dentro la musica

Una giornata per vivere dentro la musica, per conoscere da vicino il Conservatorio Giulio Briccialdi e le persone che ogni giorno ne fanno parte.

Sabato 11 aprile l’Open Day ha portato nelle aule dell’Istituto studenti, scuole e famiglie, accompagnati lungo percorsi guidati costruiti insieme a docenti e allievi.

Un’esperienza diretta nel Conservatorio

Non una semplice presentazione, ma un modo per entrare davvero nel Conservatorio: lezioni dimostrative, prove d’insieme, momenti musicali nati nel corso della giornata.

A emergere è stata soprattutto la dimensione concreta dello studio musicale: un lavoro quotidiano fatto di ascolto, relazione e pratica condivisa, che prende forma tra le aule e si sviluppa nel tempo.

Le ammissioni per l’anno accademico 2026-2027

L’iniziativa si è inserita nel periodo delle ammissioni per l’anno accademico 2026–2027, offrendo a molti la possibilità di avvicinarsi al Conservatorio in modo diretto e consapevole.

Sostenere il Briccialdi con il 5×1000

Resta inoltre aperta la possibilità di sostenere il Briccialdi attraverso il 5×1000, contribuendo alla crescita di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per la formazione musicale e la vita culturale della città.

www.briccialditerni.it – info@briccialditerni.it