Hermans Festival Winter 2025/26

Apertura ad Arrone con J.S. Bach
La XXIX edizione dell’Hermans Festival Winter inaugura la sua stagione sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:30, presso l’Antico Convento di San Francesco di Arrone, con un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach.
Sul palco l’Accademia Hermans, con Fabio Ceccarelli al traversiere e Fabio Ciofini al clavicembalo, interpreterà “Le Sonate per Flauto e Clavicembalo”, capolavori del repertorio barocco che uniscono rigore compositivo e straordinaria espressività.
Un viaggio musicale tra eleganza e virtuosismo
Il concerto inaugura una rassegna che da anni porta la grande musica nei borghi umbri, valorizzando luoghi di straordinaria bellezza come Arrone e Collescipoli.
Le sonate di Bach, tra le più affascinanti del periodo barocco, permettono di esplorare la raffinata sintonia tra due strumenti che dialogano con equilibrio e poesia, restituendo tutta la ricchezza della musica d’epoca.
I due artisti, protagonisti di numerosi festival internazionali, daranno vita a un intreccio di suoni e armonie capace di condurre il pubblico in un viaggio tra tecnica, grazia e spiritualità.
La XXIX edizione e il trentennale del restauro dell’organo Hermans
Questa nuova stagione del Hermans Festival Winter, promossa dall’Accademia Hermans, assume un significato particolare: si celebra infatti il trentennale del restauro dell’organo Hermans, uno degli strumenti più preziosi del territorio ternano.
Il festival proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti musicali tra novembre e marzo, toccando Arrone, Collescipoli e Terni, e confermando la vocazione della rassegna alla valorizzazione della musica antica e dei luoghi d’arte dell’Umbria.
📍 Antico Convento di San Francesco – Arrone (TR)
🕕 Sabato 22 novembre 2025 – ore 17:30
🎶 Accademia Hermans – Fabio Ceccarelli (traversiere), Fabio Ciofini (clavicembalo)
🎼 J.S. Bach – Le Sonate per Flauto e Clavicembalo
🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti
Vuoi scoprire gli altri eventi in programma a ottobre nel territorio ternano?
Clicca sul link: [EVENTI NOVEMBRE]