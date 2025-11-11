Hermans Festival Winter 2025/26

Apertura ad Arrone con J.S. Bach

La XXIX edizione dell’Hermans Festival Winter inaugura la sua stagione sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:30, presso l’Antico Convento di San Francesco di Arrone, con un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach.

Sul palco l’Accademia Hermans, con Fabio Ceccarelli al traversiere e Fabio Ciofini al clavicembalo, interpreterà “Le Sonate per Flauto e Clavicembalo”, capolavori del repertorio barocco che uniscono rigore compositivo e straordinaria espressività.

Un viaggio musicale tra eleganza e virtuosismo

Il concerto inaugura una rassegna che da anni porta la grande musica nei borghi umbri, valorizzando luoghi di straordinaria bellezza come Arrone e Collescipoli.

Le sonate di Bach, tra le più affascinanti del periodo barocco, permettono di esplorare la raffinata sintonia tra due strumenti che dialogano con equilibrio e poesia, restituendo tutta la ricchezza della musica d’epoca.

I due artisti, protagonisti di numerosi festival internazionali, daranno vita a un intreccio di suoni e armonie capace di condurre il pubblico in un viaggio tra tecnica, grazia e spiritualità.

La XXIX edizione e il trentennale del restauro dell’organo Hermans

Questa nuova stagione del Hermans Festival Winter, promossa dall’Accademia Hermans, assume un significato particolare: si celebra infatti il trentennale del restauro dell’organo Hermans, uno degli strumenti più preziosi del territorio ternano.

Il festival proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti musicali tra novembre e marzo, toccando Arrone, Collescipoli e Terni, e confermando la vocazione della rassegna alla valorizzazione della musica antica e dei luoghi d’arte dell’Umbria.

📍 Antico Convento di San Francesco – Arrone (TR)

🕕 Sabato 22 novembre 2025 – ore 17:30

🎶 Accademia Hermans – Fabio Ceccarelli (traversiere), Fabio Ciofini (clavicembalo)

🎼 J.S. Bach – Le Sonate per Flauto e Clavicembalo

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti

