Hermans Festival 2026: a Collescipoli torna la grande musica d’organo

Nel mese di maggio 2026, la frazione ternana di Collescipoli ospita la XXIX edizione dell’Hermans Festival, rassegna musicale dedicata ai concerti d’organo che ogni anno richiama appassionati e studiosi da tutta Europa. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Collegiata di San Nicolò, luogo di grande valore storico e artistico.

Il festival propone tre appuntamenti, tutti in programma alle ore 16:00, affidati a organisti di rilievo internazionale:

  • Venerdì 1° maggio: Markku Mäkinen (Finlandia)
  • Sabato 9 maggio: Winfried Lichtscheidel (Germania)
  • Domenica 31 maggio: Vibeke Astner (Danimarca)

L’Hermans Festival si conferma un appuntamento di riferimento per la valorizzazione della musica organistica e del patrimonio culturale locale. La scelta di artisti provenienti da diversi Paesi europei contribuisce a offrire un panorama musicale vario e di alto livello, capace di unire tradizione e interpretazioni contemporanee.

Inserita in un contesto architettonico di grande fascino, la rassegna rappresenta anche un’occasione per riscoprire Collescipoli e il suo patrimonio storico, promuovendo al contempo un’offerta culturale di qualità nel territorio ternano.

Un evento che coniuga musica, arte e spiritualità, rivolto sia agli appassionati del genere sia a chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica.

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