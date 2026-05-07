Nel mese di maggio 2026, la frazione ternana di Collescipoli ospita la XXIX edizione dell’Hermans Festival, rassegna musicale dedicata ai concerti d’organo che ogni anno richiama appassionati e studiosi da tutta Europa. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Collegiata di San Nicolò, luogo di grande valore storico e artistico.

Il festival propone tre appuntamenti, tutti in programma alle ore 16:00, affidati a organisti di rilievo internazionale:

Venerdì 1° maggio : Markku Mäkinen (Finlandia)

: Markku Mäkinen (Finlandia) Sabato 9 maggio : Winfried Lichtscheidel (Germania)

: Winfried Lichtscheidel (Germania) Domenica 31 maggio: Vibeke Astner (Danimarca)

L’Hermans Festival si conferma un appuntamento di riferimento per la valorizzazione della musica organistica e del patrimonio culturale locale. La scelta di artisti provenienti da diversi Paesi europei contribuisce a offrire un panorama musicale vario e di alto livello, capace di unire tradizione e interpretazioni contemporanee.

Inserita in un contesto architettonico di grande fascino, la rassegna rappresenta anche un’occasione per riscoprire Collescipoli e il suo patrimonio storico, promuovendo al contempo un’offerta culturale di qualità nel territorio ternano.

Un evento che coniuga musica, arte e spiritualità, rivolto sia agli appassionati del genere sia a chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica.