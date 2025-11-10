Filomèlle… lu rusignolu

La scantafàola…



Tra ffate e li fullétti… cillìtti e ttanti ‘nzètti

tra mmunnu superiore e qquillu ch’è ‘nferiore

tra mménzu la natura non tòcca ave’ ppaura.

Lo bbene co’ lo male… la vita co’ la morte…

qui tuttu è nnaturale… è ‘n bo’ la nostra sorte.

‘N órcu l’ha tentata… ‘na strega l’ha stregata…

da vita tutta rosa a ssèrpa velenosa

finché non se magnàa ‘n cillittu che ccantàa

‘na principessa bbella è ddiventata stella

e ttra li più e li meno sparìtu è lo velenu.

Da ‘llora come ‘n sonnu c’è ppace su lu munnu…

è statu ‘n rusignólu a ffa’ tuttu da sulu…

se ‘n ze sacrificàa ma quanno lu jappàa!?

Ternani se vvolemo… lu munnu l’arfacémo

ognunu è ‘n rusignólu che ppòle aggì da sulu.



Lu rusignólu Filomèlle

…e la reardà



Me pare Filomèlle ‘n ingenùu rusignóluso’ ssulu fàole bbèlle ‘n do’pòle fa’ da sulu…

se créde che lu munnu sentènno ‘n dorge cantu…

se carma come ‘n sunnu e ssulu pe’ ‘n incantu.

Se ttutti fònno suli non po’ spari’ lu vizziu…

facènno ciò che ppoli è ppocu scì ma è ‘n inizziu.

Io credo che ppotémo aggi’ più ‘n sincrunìa

sinnò ce disperdémo e ttuttu sfuma via…

dicènno se vvolemo… io certu ‘ntennerèi

potémo fa’ l’Uropa ma mica l’uropèi.

Nojandri ppo’ dimàni se ttuttu non ze smòrza

dicémo a li Ternani che… l’unione po’ fa’ forza.



Canzoni Cantamaggio 1997

parole: Paolo Casali; musica: Manrico Piantoni; cantante:Barbara Cinaglia; LINK: https://youtu.be/wlbtlE2CHQc

Paolo Casali