Filomèlle… lu rusignolu

La scantafàola…
Tra ffate e li fullétti… cillìtti e ttanti ‘nzètti
tra mmunnu superiore e qquillu ch’è ‘nferiore
tra mménzu la natura non tòcca ave’ ppaura.
Lo bbene co’ lo male… la vita co’ la morte…
qui tuttu è nnaturale… è ‘n bo’ la nostra sorte.
‘N órcu l’ha tentata… ‘na strega l’ha stregata…
da vita tutta rosa a ssèrpa velenosa
finché non se magnàa ‘n cillittu che ccantàa
‘na principessa bbella è ddiventata stella
e ttra li più e li meno sparìtu è lo velenu.
Da ‘llora come ‘n sonnu c’è ppace su lu munnu…
è statu ‘n rusignólu a ffa’ tuttu da sulu…
se ‘n ze sacrificàa ma quanno lu jappàa!?
Ternani se vvolemo… lu munnu l’arfacémo
ognunu è ‘n rusignólu che ppòle aggì da sulu.
Lu rusignólu Filomèlle
…e la reardà
Me pare Filomèlle ‘n ingenùu rusignóluso’ ssulu fàole bbèlle ‘n do’pòle fa’ da sulu…
se créde che lu munnu sentènno ‘n dorge cantu…
se carma come ‘n sunnu e ssulu pe’ ‘n incantu.
Se ttutti fònno suli non po’ spari’ lu vizziu…
facènno ciò che ppoli è ppocu scì ma è ‘n inizziu.
Io credo che ppotémo aggi’ più ‘n sincrunìa
sinnò ce disperdémo e ttuttu sfuma via…
dicènno se vvolemo… io certu ‘ntennerèi
potémo fa’ l’Uropa ma mica l’uropèi.
Nojandri ppo’ dimàni se ttuttu non ze smòrza
dicémo a li Ternani che… l’unione po’ fa’ forza.
Canzoni Cantamaggio 1997
parole: Paolo Casali; musica: Manrico Piantoni; cantante:Barbara Cinaglia; LINK: https://youtu.be/wlbtlE2CHQc
Paolo Casali