Un Evento per Celebrare la Forza delle Donne

Dal 7 al 16 marzo, presso Via Ludovico Aminale, 20/22 a Terni, si terrà il Festival Resistenze Femministe, un’occasione unica per approfondire e celebrare il femminismo in tutte le sue sfaccettature.

L’evento offrirà un programma ricco di incontri, spettacoli e workshop dedicati alla riflessione sulla condizione femminile, alla valorizzazione delle esperienze di resistenza e alla promozione di una società più equa e inclusiva.

Scopri il programma completo sul sito web: 🌐 www.lacasadelledonne.it

📞 Info e prenotazioni:

📲 329 5653008

📧 terridonane@gmail.com

Visita la loro pagina facebook | Visita la loro pagina instagram