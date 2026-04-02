Evoluzioni tecnologiche in ortopedia: convegno ECM a Terni il 16 maggio 2026

La città di Terni ospiterà un importante appuntamento dedicato all’innovazione in ambito medico: il convegno “Evoluzioni tecnologiche in ortopedia: dalla medicina rigenerativa alla chirurgia computer assistita”, in programma sabato 16 maggio 2026 presso l’Hotel Garden.
L’evento, accreditato ECM con 7 crediti formativi, è rivolto a professionisti sanitari interessati ad approfondire le più recenti tecnologie applicate all’ortopedia e alla traumatologia.
Un focus sulle nuove frontiere dell’ortopedia
Il convegno offrirà una panoramica completa sulle evoluzioni più significative del settore, con particolare attenzione a due ambiti chiave:
- Medicina rigenerativa, con approfondimenti su ortobiologia, utilizzo di cellule e fattori di crescita, applicazioni su patologie articolari, tendinee e legamentose
- Chirurgia computer assistita e robotica, con analisi delle tecniche più innovative e confronto con la chirurgia tradizionale
L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti aggiornati e conoscenze scientifiche utili per la pratica clinica quotidiana.
Responsabili scientifici e relatori
Il convegno è coordinato da due figure di rilievo nel panorama ortopedico:
- Dr. Valerio Pace, dirigente medico presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Media Valle del Tevere (Pantalla) – USL Umbria 1
- Prof. Pierluigi Antinolfi, direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. Santa Maria di Terni
Interverranno inoltre numerosi specialisti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali, con contributi scientifici e momenti di confronto su tematiche attuali e prospettive future.
Il programma della giornata
La giornata sarà articolata in due sessioni principali:
I Sessione – Medicina Rigenerativa
Dalle ore 08:50, con interventi dedicati a:
- basi scientifiche e indicazioni cliniche
- applicazioni in ambito articolare, tendineo e sportivo
- evidenze scientifiche e sviluppi futuri
II Sessione – Chirurgia Computer Assistita
Dalle ore 12:00, con focus su:
- evoluzione della chirurgia assistita e robotica
- tecniche chirurgiche avanzate per anca, ginocchio e arto superiore
- risultati clinici e confronto tra chirurgia manuale e robotica
Previsti anche momenti di discussione, confronto tra esperti e analisi di casi clinici.
Informazioni utili e iscrizioni
📍 Sede: Hotel Garden – Viale D. Bramante, 4 – Terni
📅 Data: 16 maggio 2026
🎓 Crediti ECM: 7 (per 100 partecipanti)
📩 Iscrizioni: segreteriaconvegni@gmail.com
📞 Telefono: 346 5880767 – 329 2259422
Un appuntamento di aggiornamento professionale
Il convegno rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per medici e operatori sanitari, offrendo contenuti scientifici di alto livello e uno sguardo concreto sulle tecnologie che stanno trasformando l’ortopedia moderna.