Evoluzioni tecnologiche in ortopedia: convegno ECM a Terni il 16 maggio 2026

La città di Terni ospiterà un importante appuntamento dedicato all’innovazione in ambito medico: il convegno “Evoluzioni tecnologiche in ortopedia: dalla medicina rigenerativa alla chirurgia computer assistita”, in programma sabato 16 maggio 2026 presso l’Hotel Garden.

L’evento, accreditato ECM con 7 crediti formativi, è rivolto a professionisti sanitari interessati ad approfondire le più recenti tecnologie applicate all’ortopedia e alla traumatologia.

Un focus sulle nuove frontiere dell’ortopedia

Il convegno offrirà una panoramica completa sulle evoluzioni più significative del settore, con particolare attenzione a due ambiti chiave:

Medicina rigenerativa , con approfondimenti su ortobiologia, utilizzo di cellule e fattori di crescita, applicazioni su patologie articolari, tendinee e legamentose

, con approfondimenti su ortobiologia, utilizzo di cellule e fattori di crescita, applicazioni su patologie articolari, tendinee e legamentose Chirurgia computer assistita e robotica, con analisi delle tecniche più innovative e confronto con la chirurgia tradizionale

L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti aggiornati e conoscenze scientifiche utili per la pratica clinica quotidiana.

Responsabili scientifici e relatori

Il convegno è coordinato da due figure di rilievo nel panorama ortopedico:

Dr. Valerio Pace , dirigente medico presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Media Valle del Tevere (Pantalla) – USL Umbria 1

, dirigente medico presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Media Valle del Tevere (Pantalla) – USL Umbria 1 Prof. Pierluigi Antinolfi, direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. Santa Maria di Terni

Interverranno inoltre numerosi specialisti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali, con contributi scientifici e momenti di confronto su tematiche attuali e prospettive future.

Il programma della giornata

La giornata sarà articolata in due sessioni principali:

I Sessione – Medicina Rigenerativa

Dalle ore 08:50, con interventi dedicati a:

basi scientifiche e indicazioni cliniche

applicazioni in ambito articolare, tendineo e sportivo

evidenze scientifiche e sviluppi futuri

II Sessione – Chirurgia Computer Assistita

Dalle ore 12:00, con focus su:

evoluzione della chirurgia assistita e robotica

tecniche chirurgiche avanzate per anca, ginocchio e arto superiore

risultati clinici e confronto tra chirurgia manuale e robotica

Previsti anche momenti di discussione, confronto tra esperti e analisi di casi clinici.

Informazioni utili e iscrizioni

📍 Sede: Hotel Garden – Viale D. Bramante, 4 – Terni

📅 Data: 16 maggio 2026

🎓 Crediti ECM: 7 (per 100 partecipanti)

📩 Iscrizioni: segreteriaconvegni@gmail.com

📞 Telefono: 346 5880767 – 329 2259422

Un appuntamento di aggiornamento professionale

Il convegno rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per medici e operatori sanitari, offrendo contenuti scientifici di alto livello e uno sguardo concreto sulle tecnologie che stanno trasformando l’ortopedia moderna.