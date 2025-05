Come prendersi cura senza dimenticare sé stessi

Il ruolo del caregiver e la sfida della demenza

Il caregiver è “chi si prende cura”: assiste una persona in condizioni di necessità, come malati, anziani o persone con disabilità. Spesso si tratta di un familiare che non è preparato tecnicamente o psicologicamente, soprattutto quando deve affrontare forme di demenza con sintomi comportamentali e psichici complessi. Il paziente può vagare senza meta, avere perdita di memoria profonda o manifestare episodi di aggressività, anche durante attività quotidiane come l’igiene personale.

Lo stress del caregiver: un rischio reale

Chi assiste ogni giorno un familiare affetto da demenza può sperimentare stanchezza cronica, esaurimento emotivo, disturbi del sonno, ansia, depressione e un generale peggioramento della qualità della vita. Lo stress prolungato può anche ridurre le difese immunitarie.

Strategie per ritrovare l’equilibrio

Per affrontare questo percorso difficile è essenziale imparare a fermarsi e adottare strategie efficaci:

Riconoscere i segnali di stress: imparare a identificare pensieri, emozioni e sensazioni difficili. Accettare la malattia: comprendere che la demenza è una condizione fuori dal proprio controllo. Accogliere le emozioni: affrontare rabbia, tristezza, paura e senso di impotenza. Dare significato alle azioni quotidiane: scegliere comportamenti guidati dai propri valori, non solo dalle necessità della malattia. Chiedere aiuto: delegare alcune attività e ritagliarsi tempo per sé. Verificare la presenza di geriatri locali: per un adeguato supporto terapeutico. Valutare ricoveri di sollievo: le residenze protette offrono assistenza temporanea, permettendo al caregiver di recuperare le energie.

Prendersi cura di sé per poter continuare a prendersi cura

Le residenze protette non sono strutture di ricovero definitivo, ma uno strumento utile per alternare l’assistenza quotidiana con momenti di sollievo. Riconoscere e accettare i propri limiti è fondamentale per interrompere il circolo dello stress cronico e ritrovare un equilibrio tra le esigenze della cura e il benessere personale.



Villa Sabrina

OTRICOLI (Terni) – Str. Pareti 34/36

Tel. 0744.709073 – 0744.719757

www.villasabrina.eu