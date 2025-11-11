Uno spazio di ascolto e confronto sui disturbi del comportamento alimentare a Terni

A partire dal 15 ottobre 2025, la Farmacia Lana di Terni apre uno sportello di ascolto dedicato ai Disturbi del Comportamento Alimentare, un’iniziativa rivolta a chi desidera comprendere meglio il proprio rapporto con il cibo e con sé stesso.

L’incontro è curato dalla Dott.ssa Eleonora Antonini, Psicologa, Psicoterapeuta e Psicologa Analista, che metterà a disposizione la propria esperienza professionale per fornire supporto, orientamento e informazione.

Lo sportello sarà attivo ogni 15 giorni, il Mercoledì pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, presso la Farmacia Lana in Via Giuseppe Garibaldi, 7 – Terni, e si accederà su appuntamento.

Un luogo sicuro per parlare e ritrovare equilibrio

I disturbi del comportamento alimentare, come anoressia, bulimia e binge eating, rappresentano un disagio psicologico complesso che coinvolge la percezione del corpo, le emozioni e la relazione con il cibo.

Spesso, dietro questi comportamenti, si nascondono sentimenti di insicurezza, solitudine, stress o mancanza di controllo. Lo sportello nasce proprio per offrire uno spazio protetto in cui poter parlare liberamente e avviare un percorso di comprensione e consapevolezza.

La Dott.ssa Antonini, con un approccio empatico e scientifico, aiuterà a riconoscere i segnali di disagio e a orientare verso eventuali percorsi di cura o sostegno psicologico mirati.

La Farmacia Lana: salute, prevenzione e ascolto

La Farmacia Lana, da sempre attenta al benessere globale della persona, conferma il proprio impegno anche sul fronte della salute mentale e del supporto psicologico.

L’iniziativa vuole promuovere una visione della farmacia come luogo di incontro, informazione e prevenzione, dove prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente.

Lo sportello di ascolto rappresenta così un punto di riferimento importante per chi desidera iniziare un percorso di rinascita interiore, rompendo il silenzio che spesso accompagna i disturbi alimentari.

📍 Sede: Farmacia Lana – Via Giuseppe Garibaldi, 7 – Terni

🕑 Orario: dalle 14:30 alle 16:30 (su appuntamento)

📞 Info e prenotazioni: 329 438 2224 – 0744 400516

