COME TU MI VUOI – La Relazione con il cane

“Il mio cane è la persona che mi ama di più, in famiglia”

“Mi metto sul divano con lui la sera e mi sento a casa”

“Un amore così grande che il marito è quasi geloso!”

Sono solo alcune delle frasi che ascolto quotidianamente durante il mio lavoro di consulenza cane-famiglia. Ma chi è il cane per ognuno di noi? Che ruolo riveste? E che tipo di relazione viviamo con lui?

Il cane come membro della famiglia

Il cane è a tutti gli effetti un membro delle nostre famiglie. Se in passato ha ricoperto un ruolo di utilità e di scopo, oggi la dimensione si è più spostata in un ambito relazionale ed affettivo. L’ingresso in casa ci permette di conoscerlo meglio, di comunicare in modo più profondo, di scoprire la naturalezza di una relazione che si compenetra pur nelle rispettive diversità.

Un legame ricco di significati e proiezioni

Una relazione così profonda che si nutre di aspettative e proiezioni reciproche: può essere per esempio un compagno di giochi, di avventure, una fonte di affetto, ed anche un sostituto di una persona che abbiamo perso o mai avuto. Il cane è immerso così in un complesso contesto relazionale, in dinamiche psicologiche proprie di tutto il gruppo famiglia.

Relazione, rischi e benessere emotivo

Come ogni rapporto vero e complesso, queste dimensioni di relazione sono fonti di benefici ma anche di rischi, laddove diventano una gabbia nella quale l’altro non è più libero di essere se stesso.

Molti problemi comportamentali hanno un’origine proprio nel contesto relazionale. In questi casi è bene chiedere aiuto ad un professionista esperto in comportamento che analizzerà la dinamica per aiutare tutta la famiglia, non imputando colpe all’uno od all’altro ma capendo la sistemica e le reciproche distanze, recuperando l’ascolto e la comprensione dove si era interrotta.

Un equilibrio da costruire insieme

Come ogni relazione, anche in quella con il cane sarà importante avere un equilibrio tra le varie esigenze. Poter raggiungere i propri bisogni e desideri, sia nella relazione che singolarmente. Comprensione, ascolto, conoscenza, fiducia.

Solo così si potrà essere liberi… insieme.

Barbara Corrai