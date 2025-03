COBB’S DREAM

DA INCEPTION ALL’AMORE PER IL CINEMA

Salve a tutti i lettori! Sono Sergio Manzi ed è la prima volta che scrivo su La pagina, ma penso proprio che non sarà l’ultima.



Infatti spero di potervi incuriosire attraverso la passione che ho fin da piccolo infante: il cinema.



Il titolo di questo articolo già vi svela quello che è di fatto il mio film

preferito, ovvero Inception di Christopher Nolan.



È da qui che parte il mio progetto di video brevi su YouTube, iniziando da una curiosità su Inception per proseguire poi con altri aneddoti che riguarderanno la filmografia di Nolan ma non solo.



Potete trovare il link al canale YouTube qui (https://youtube.com/@cobbs_dream ) o anche inquadrando con il vostro smartphone il codice QR vicino a quest’articolo.



Per questa volta non vi racconto molto altro e spero che vi incuriosiscano

i miei video, ma già dalla prossima puntata vi prometto che ci saranno

nuovi contenuti interessanti ad aspettarvi.