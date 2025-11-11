Ci Senti inaugura la nuova sede ad Amelia – Test uditivi gratuiti e omaggi per tutti i partecipanti

Giovedì 27 novembre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, Ci Senti, centro specializzato nella salute dell’udito, inaugura la nuova sede di Amelia, in Via delle Rimembranze, 47.

L’evento sarà un’occasione per conoscere da vicino i professionisti dell’udito Ci Senti, scoprire le ultime tecnologie acustiche e partecipare a una giornata dedicata completamente al benessere uditivo.

Durante l’inaugurazione, i partecipanti potranno usufruire di:

👂 Test uditivi gratuiti (in ordine di arrivo)

🎁 Omaggio riservato a chi effettuerà il test

Un nuovo punto di riferimento per la salute dell’udito

Con l’apertura di questa nuova sede, Ci Senti amplia la propria presenza sul territorio umbro, confermandosi punto di riferimento per chi desidera ritrovare il piacere di sentire bene.

Presso il centro sarà possibile accedere a un’ampia gamma di servizi:

controlli audiometrici personalizzati ;

; fornitura e manutenzione di apparecchi acustici invisibili e ricaricabili ;

; soluzioni su misura per migliorare la qualità dell’ascolto nella vita quotidiana.

L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in un clima accogliente e informale, con la possibilità di conoscere il team e ricevere consulenze personalizzate.

Tecnologia e ascolto: il metodo Ci Senti

La filosofia di Ci Senti si basa su un approccio umano e professionale, che integra le tecnologie più avanzate con la cura del rapporto individuale. Ogni percorso di ascolto è pensato su misura, per restituire non solo la capacità di sentire, ma anche l’emozione di ascoltare e partecipare pienamente alla vita.

📍 Ci Senti – Via delle Rimembranze, 47 – Amelia (TR)

🗓️ Giovedì 27 novembre 2025

🕒 Dalle 15:00 alle 18:00

📞 Info: 0744 364298

