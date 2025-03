Un’esperienza di gusto e musica – SOLD OUT!

Il 21 marzo 2025, alle ore 20:30, il Casale del Sole di Civitavecchia (RM) diventerà il palcoscenico di un evento esclusivo che unisce il piacere del buon vino, la raffinatezza del cioccolato artigianale e l’atmosfera unica del jazz dal vivo.

Un successo annunciato: posti esauriti!

L’entusiasmo per questa esperienza ha superato ogni aspettativa: l’evento è ufficialmente SOLD OUT! Un grande riscontro che conferma l’interesse per le eccellenze enogastronomiche e per le serate che coniugano gusto e musica dal vivo.

Un viaggio nei sapori, guidato da esperti sommelier

La serata sarà impreziosita da una degustazione guidata a cura dei sommelier Gino Bravini, Caterina Genua e Antonio Schirano, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta di tre selezioni della prestigiosa cantina La Madeleine di Giulia D’Alema.

L’evento è realizzato in collaborazione con Slow Food Costa della Maremma Laziale, un’istituzione che valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio e promuove la cultura del buon cibo.

L’arte del cioccolato e la magia del jazz

A rendere la serata ancora più speciale, la Ciccolateria Calvani proporrà una selezione dei suoi migliori cioccolatini artigianali, creando un connubio perfetto tra il gusto intenso del cacao e le note aromatiche dei vini in degustazione.

A completare l’esperienza sensoriale, la musica dal vivo dell’Enonote Jazz Trio, che con la sua eleganza e il suo groove renderà l’atmosfera ancora più suggestiva.

Se non sei riuscito a prenotare in tempo, continua a seguire Enonote per non perdere i prossimi eventi!



